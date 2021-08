Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 agosto: 7260 nuovi casi e 55 decessi. Indice di positività al 3,5 per cento

Sono 7260 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in crescita rispetto ai 7162 del giorno precedente. Le vittime sono 55 (mentre il dato precedente era 69). Il totale dei decessi sale dunque a 128.634. Sono stati 206.531 in totale i tamponi effettuati (molecolari e antigenici), circa 20mila in meno rispetto ai 226.423 del giorno precedente. Il tasso di positività è del 3,5 per cento, in crescita rispetto al 3,2 per cento del dato precedente.

Valle d’Aosta



Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 11 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d'Aosta a fronte di 341 persone sottoposte a test. Quattro i guariti. Salgono a 159 gli attuali contagiati di cui quattro ricoverati all'ospedale Parini (nessuno in terapia intensiva). E' quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d'Aosta sulla base dei dati dell'Usl Vda. Le vittime dall'inizio della pandemia restano 473.

Piemonte

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 254 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 45 dopo test antigenico), pari all'1,7 % di 15.284 tamponi eseguiti, di cui 10.726 antigenici. Dei 254 nuovi casi, gli asintomatici sono 125 (49,2%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 373.934 così suddivisi su base provinciale: 199.527 Torino, 53.837 Cuneo, 30.477 Alessandria, 29.126 Novara, 17.678 Asti, 13.995 Vercelli, 13.362 Verbano-Cusio-Ossola, 11.751 Biella, oltre a 1.542 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.639 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Nessun decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato con il totale delle vittime che rimane quindi di 11.706 deceduti. I pazienti guariti sono complessivamente 358.792 (+ 210 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 14 (nessuna variazione rispetto a ieri), non in terapia intensiva 139 (+ 3). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.283 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 6.216.303 (+ 15.284 rispetto a ieri), di cui 1.967.169 risultati negativi.

Liguria

Sono 212 i nuovi casi di contagio da Covid19 in Liguria emersi dall'analisi di 3,147 tamponi molecolari e 3.355 test antigenici. Lo si apprende dal quotidiano bollettino di Regione Liguria redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero. In lieve aumento gli ospedalizzati, +3 rispetto a ieri: sono infatti 87, 13 dei quali in terapia intensiva. Non vengono segnalati decessi. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sui 2.115.458 sono stati somministrati 1.906.129 vaccini, pari al 90% del totale. Le persone che hanno ricevuto la seconda dose sono 860.626.

Lombardia

Sono 627 i nuovi casi di contagio registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 33.615 tamponi processati (incidenza all'1,8%). Sono 42 i ricoveri in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri. In calo i ricoveri nei reparti ordinari: sono 10 in meno i pazienti in area non critica (in totale 309 ricoverati). I decessi registrati sono 3. I nuovi casi per provincia. Milano: 170 di cui 58 a Milano città; Bergamo: 33; Brescia: 82; Como: 41; Cremona: 28; Lecco: 10; Lodi: 11; Mantova: 50; Monza e Brianza: 45; Pavia: 31; Sondrio: 11; Varese: 70

Alto Adige

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 646 tamponi PCR e registrato 19 nuovi casi positivi. Inoltre 18 dei 4.898 test antigenici eseguiti ieri sono risultati positivi. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 19 pazienti Covid-19 ed un altro paziente si trova in terapia intensiva. Sono tre le persone in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Non sono stati registrati nuovi decessi, per cui il numero dei decessi complessivi da inizio pandemia rimane stabile a 1.184. Sale ancora il numero delle persone in qarantena che ora sono 1.516, così l'Azienda sanitaria.

Veneto

Sono 558 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 447.794. Si registrano inoltre 3 decessi, per un totale a 11.660. Il dato emerge dal Bollettino regionale. I nuovi ricoverati sono 3 (221) mentre aumentano i pazienti delle terapie intensive sono 44 (+1). Il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.206 tamponi molecolari sono stati rilevati 59 nuovi contagi (tra cui 9 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dell'1,84%. Sono inoltre 1.978 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,46%). Non si registrano decessi; sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva (a quelle di ieri si aggiunge una paziente vaccinata solo in prima dose) mentre scendono a 26 i ricoverati in cura in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 3.795, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.015 a Udine, 673 a Pordenone e 293 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 104.808, i clinicamente guariti 98 mentre le persone in isolamento calano a 861. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.598 persone (dato ridotto di 3 unità a causa di un test antigenico non confermato e di due casi rimossi) con la seguente suddivisione territoriale: 21.699 a Trieste, 51.197 a Udine, 21.941 a Pordenone, 13.271 a Gorizia e 1.490 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un medico nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, mentre non risultano esserci stati contagi tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani né tra gli operatori delle stesse. Da segnalare infine il caso di una persona rientrata dalla Macedonia del Nord.

Emilia Romagna

Sono 576 in più rispetto a ieri i casi Covid registrati in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore, su un totale di 21.821 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: i contagi da inizio pandemia salgono a 405.084. È quanto emerge dal bollettino della Regione. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,6%. Dei 576 nuovi contagiati, 188 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 139 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 254 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 36,6 anni. Nello stesso arco temporale si registrano tre decessi: una donna della provincia di Reggio Emilia di 97 anni, un uomo residente in provincia di Modena di 82 anni e una donna residente in provincia di Bologna di 87 anni. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.315.

Toscana

In Toscana sono 264.418 i casi di positività al Coronavirus, 844 in più rispetto a ieri (821 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 245.096 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.406 tamponi molecolari e 4.821 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,9% è risultato positivo. Sono invece 6.728 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.320, +1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 360 (6 in piu' rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 3 uomini e 3 donne con un'età media di 78 anni.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 208 nuovi casi di 'Covid-19', il 16,2% rispetto ai 1.283 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 14,5% con 205 casi su 1.417 tamponi); il tasso di incidenza su 100 mila abitanti è tornato a salire ed ora e' a 74,13 (ieri era a 73,52). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 108.587. Gli ultimi casi sono stati 44 in provincia di Ancona, 74 in provincia di Macerata, 14 in quella di Pesaro-Urbino, 35 nel Fermano, 28 nel Piceno e 13 fuori regione.

Questi casi comprendono 39 soggetti sintomatici, 71 contatti stretti con positivi, 51 contatti rilevati in ambiente domestico, 2 rilevati in ambienti di lavoro, 3 in ambienti di socialita' e 3 extra regione; 39 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Ad oggi, sono stati individuati 24.368 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 34.165 in provincia di Ancona, 22.595 in quella di Macerata, 10.931 nel Fermano e 12.028 nel Piceno; inoltre, sono 4.500 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione. I pazienti assistiti nei reparti ospedalieri della regione sono 54, uno in più di ieri, e 14 nei pronto soccorso (-5), in attesa di un posto nei reparti 'Covid-19'. Nelle terapie intensive ci sono 9 pazienti.

Abruzzo

Sono 154 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 77944. Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni, risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2519. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73276 dimessi/guariti (+88 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 2.149 (+65 rispetto a ieri). Sessanta pazienti (+3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 11 (gli stessi di ieri) in terapia intensiva. Altri 2078 (+62 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2299 tamponi molecolari (1301026 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 4119 test antigenici (648162). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.39 per cento. Del totale dei casi positivi, 19680 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+31 rispetto a ieri), 20057 in provincia di Chieti (+34), 19039 in provincia di Pescara (+25), 18406 in provincia di Teramo (+60), 636 fuori regione (+5) e 126 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Umbria

Diminuiscono i nuovi casi giornalieri di Covid in Umbria, 104 il 19 agosto contro i 163 del giorno precedente, ma crescono leggermente i ricoverati in ospedale, ora 53, sette in più, mentre restano stabili a quattro i pazienti nelle terapie intensive. E' quadro delineato dai dati aggiornati dalla Regione. I guariti sono stati 123 e non si registrano nuovi morti. Così gli attualmente positivi scendono a 2.086, 19 in meno di mercoledì. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 1.892 tamponi e 3.503 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,9 per cento (era 2,87 il giorno precedente e 2,98 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Lazio

Sono 548 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio, registrati oggi e comprendenti anche i recuperi dei giorni scorsi nella rilevazione dati. Rispetto a ieri c'è un decreto di 155, mentre rispetto a giovedì scorso i nuovi casi poisitivi sono 19 in meno. I casi a Roma città sono a quota 324. I decessi sono oggi 6, nessuna variazione rispetto a ieri, e anche qui compresi i recuperi dati. I ricoverati sono 526 (+2), le terapie intensive sono 65 (+1 su ieri), i guariti 613.

Basilicata

Sono 68 i nuovi casi positivi al Covid in Basilicata, a fronte di 1.098 tamponi molecolari processati ieri. E' quanto fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 31 guarigioni. Non si segnala nessun decesso. Attualmente sono 37 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, due nei reparti di terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 1223, di cui 1186 in isolamento domiciliare.

Puglia

Sono stati effettuati 12.761 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e registrati 217 casi positivi oggi in Puglia: 37 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 35 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 14 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Inoltre sono stati registrati due decessi. Attualmente sono 4.334 le persone positive, 145 sono ricoverate, 23 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 2560.525 a fronte di 3.126.026 test eseguiti, 249.503 sono le persone guarite e 6.688 quelle decedute.

Calabria

Sono 231 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.047 tamponi eseguiti. Finora sono stati effettuati 1.045.875 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 74.507 (ieri erano 74.279). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 6,10% al 7,58%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.291 (+9 rispetto a ieri, di questi 1 decesso è avvenuto oggi e 8 avvenuti rispettivamente il 15/01/2021, il 9/02/2021, il 4/03/2021, il 9/03/2021, il 25/03/2021, il 3/07/2021, il 16/07/2021 ed il 14/08/2021), i guariti sono 69.653 (+141 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 136 (+6 rispetto a ieri), di cui 11 in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 3.563 (+81).

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 451 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.788 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.071 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (+ 2 rispetto al dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 175 (+10 rispetto al dato di ieri). 7.281 sono i casi di isolamento domiciliare (+82 rispetto al dato di ieri). Si registrano quattro decessi: due donne di 75 e 82 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, una donna di 68 residente nella Provincia di Nuoro e un uomo di 66 nella Provincia di Sassari, non residente. Lo rende nota la Regione Sardegna.