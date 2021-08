Domani il picco del caldo, da lunedì piogge e aria fresca

ROMA. L’anticiclone Lucifero porterà domani il picco di caldo. A parte alcuni temporali pomeridiani attesi sull'arco alpino, saranno il sole e il caldo africano i protagonisti della penultima domenica di agosto. Il sole splenderà quasi indisturbato ovunque e l’afa raggiungerà picchi di 37 gradi sulle zone interne della Sardegna e fino a 34-36 gradi su Toscana, Lazio, Emilia, Marche, Veneto, Lombardia, Puglia e Basilicata.

Da nord a sud

La presenza dell'anticiclone, per, avrà vita brev. Infatti già da lunedì comincerà ad affluire gradualmente aria più fresca dai quadranti nordorientali che sarà responsabile della destabilizzazione della struttura anticiclonica. Temporali interesseranno a macchia di leopardo le regioni del Nordest (soprattutto l'Emilia Romagna e il Friuli Venezia Giulia) e la Lombardia orientale per poi scendere al Centro raggiungendo Marche e Umbria. Nei giorni successivi, secondo le previsioni di Meteo.it, l'aria più fresca provocherà un deciso calo termico su gran parte delle regioni mentre i temporali scenderanno lungo tutta la fascia adriatica.Domani temperature minime in aumento su Valle d'Aosta, alpi piemontesi, Trentino-Alto Adige, nord Sardegna, appennino abruzzese e marchigiano, senza variazioni sul restante territorio; massime in calo su Liguria e aree alpine più settentrionali, in aumento su Emilia-Romagna, centro-meridionali adriatiche, Basilicata e settori est di Calabria e Sardegna. Venti: da deboli a moderati settentrionali su Puglia e aree Ioniche peninsulari; deboli variabili sul resto d'Italia, a regime di brezza lungo le coste nel pomeriggio. Graduale rotazione dai quadranti meridionali al Nord e sulla Toscana, da quelli occidentali sulla Sardegna con rinforzi per fine giornata sul settore Nord. Mari: mossi Ionio e basso Adriatico con moto ondoso in diminuzone suquest'ultimo; localmente mossi stretto di Sicilia e Tirreno orientale; poco mossi i restanti mari, con moto ondoso in graduale aumento su mar Ligure e settore ovest del Tirreno centrale.Lunedì al nord: temporali sulle Alpi del Triveneto, basso Veneto ed Emilia Romagna. Al centro peggiora con temporali su Marche e Umbria. Al sud soleggiato. Da martedì temporali sulle regioni adriatiche.