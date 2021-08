Ex militare ucciso, il nipote confessa e fa ritrovare l’arma del delitto

Ha confessato Giancarlo Fonsatti, noto Renato, fermato nei giorni scorsi per l'omicidio dello zio Paolo Fonsatti, ucciso a coltellate nella sua casa di Arborea, in località S'Ungroni, in provincia di Oristano. Secondo quanto riferito dagli inquirenti nel corso di una conferenza stampa svolta questa mattina a Oristano, la vittima sarebbe stata pugnalata dal nipote in seguito a un diverbio probabilmente legato a una richiesta di denaro. I carabinieri hanno anche recuperato l'arma utilizzata da Giancarlo Fossati per colpire lo zio.

Giancarlo Fonsatti, rimasto ferito a una mano, nel tragitto tra l'ospedale di Oristano e quello di Cagliari ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha raccontato di aver gettato il coltello col quale aveva colpito lo zio nel canale della vicina peschiera di Santa Giusta. L'arma è stata recuperata dai sub dei carabinieri dopo mezz'ora di ricerche. Giancarlo Fonsatti dopo l'aggressione mortale allo zio è salito in macchina, si era diretto a Santa Giusta e si è liberato del coltello, per poi tornare ad Arborea e lanciare l'allarme. In un primo momento aveva raccontato di essere rimasto vittima, assieme allo zio, di un tentativo di rapina da parte di due persone col volto coperto e dall'accento straniero.

Una versione dei fatti che da subito non aveva convinto gli inquirenti. I rilievi del Ris nella casa dove era stato commesso il delitto hanno lo hanno inchiodato. Nell'abitazione della vittima non sono state trovate altre tracce che le sue per cui è scattato il provvedimento di fermo nei suoi confronti da parte del procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso.