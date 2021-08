Uccide la moglie a colpi di fucile poi tenta il suicidio

La tragedia a Mercatale di Castello di Serravalle vicino a Bologna. La vittima aveva 73 anni, l’uomo 77. Lui è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale

Avrebbe ucciso la moglie con una fucilata, poi tentato il suicidio. E' la prima ricostruzione dei carabinieri di una vicenda avvenuta attorno alle 16 sul letto di un torrente in secca vicino a Mercatale di Castello di Serravalle, a poca distanza da Bologna.

La donna aveva 73 anni, l'uomo, di 77, è stato trasportato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le prime indagini, lui avrebbe sparato alla moglie, poi avrebbe rivolto il fucile da caccia, regolarmente detenuto, verso di sé, senza però riuscire ad uccidersi.

S'indaga anche sui motivi del gesto.I carabinieri della stazione di Borgo Panigale sono intervenuti verso le 16, quando sono stati segnalati degli spari lungo il torrente in secca. Appena arrivati hanno trovato il corpo della donna senza vita, mentre l'uomo era semi incosciente.

Secondo la prima ricostruzione entrambi erano pensionati e lei aveva dei problemi di salute. La coppia aveva figli, che vivono fuori dalla provincia di Bologna.