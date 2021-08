All’Ikea di Piacenza i lavoratori senza Green Pass mangiano per terra fuori dal magazzino

Seduti per terra, sopra delle griglie metalliche, con addosso la pettorina da lavoro. É la pausa pranzo dei dipendenti – senza Green Pass – del centro logistica Ikea di Le Mose a Piacenza.

Nel magazzino del colosso svedese è stato infatti deciso il divieto di sosta a consumare cibo negli spazi aziendali, comprese le aree break, per chi non è in possesso del certificato vaccinale.

All’interno si può prendere il caffè ma non si può sostare. Neppure per pochi secondi, nemmeno per mangiare una boccone super veloce. Inoltre, giù da un paio di mesi, in mensa ogni dipendente è impegnato a sanificare da sé il posto in cui consuma il pasto.

«Il ministero impone il Green pass nei luoghi dove c'è somministrazione, e l'azienda ha esteso l'interpretazione in maniera restrittiva, poi ha ridotto l'orario di ingresso in mensa, prima di tre ore, dalle 11 alle 14, ora di un'ora, dalle 12 alle 13» spiega Salvatore Buono della Cisl, referente per il settore logistico.

Di qui l'idea del sindacato di portare un camper vaccinale fuori del magazzino. Inoltre, aggiunge Buono, «per chi non ha il Green pass chiediamo una tensostruttura per far mangiare le persone in modo più dignitoso». L'azienda avrebbe risposto che si sta organizzando.

Nei giorni scorsi la questione Green pass e accesso alle mense aveva fatto discutere non solo in relazione alle forze dell'ordine ma anche in diverse aziende. Alla Hanon, azienda coreana dell’automotive con sede nel Torinese, la stessa Cisl aveva annunciato uno sciopero contro l'obbligo di certificato verde per la mensa. Sciopero poi ritirato dopo la marcia indietro della stessa azienda. I lavoratori Electrolux del Trevigiano hanno definito una "grave violazione delle norme igienico sanitarie" la fruizione non regolata dei pasti in giardino. Alla Suba Seeds (Sygenta), eccellenza romagnola di Longiano (Forlì-Cesena), è stato introdotto obbligo di Green pass, non solo per la mensa. E per i lavoratori sprovvisti il tampone è a proprio carico, detratto dallo stipendio. I sindacati chiedono regole chiare, altrimenti, denunciano «è il Far West»».