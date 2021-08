Covid in Italia, il bollettino del 22 agosto: 5.923 nuovi contagi e 23 decessi

Diminuiscono i contagi in italia: secondo l’ultimo bollettino del ministero della salute i casi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.923 rispetto ai 7.470 di ieri. I decessi sono 23. ieri erano 45. I tamponi effettuati sono stati 175.539, il tasso di positività si attesta al 3,3%.

I guariti dal covid nelle ultime 24 ore sono 4.382. Il totale dei guariti in Italia da inizio pandemia è di 4.220.924 persone.

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 177 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 12 dopo test antigenico), pari all'1,5% di 11.545 tamponi eseguiti, di cui 8.155 antigenici. Dei 177 nuovi casi, gli asintomatici sono 78 (44,1%). I casi sono così ripartiti: 28 screening, 103 contatti di caso, 46 con indagine in corso; 11 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali. Il totale dei casi positivi diventa quindi 374.856

Liguria

Sono 162 i nuovi casi di contagio registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.396 tamponi molecolari e 3.140 test antigenici processati. A Imperia (Asl 1): 39 casi; a Savona (Asl 2): 22; a Genova: 82, di cui Asl 3: 70 e Asl 4: 12; a La Spezia (Asl 5):

Valle d’Aosta

Sono 7 i nuovi casi di contagio registrati in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 702 tamponi processati. Non si registrano decessi, mentre i guariti sono 13. Gli attuali positivi sono 142, di cui 5 ricoverati nell'ospedale Parini, 142 in isolamento domiciliare. Vuote le terapie intensive.

Lombardia

Sono 406 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia, a fronte di 29.190 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,3% (ieri 1,5% con 570 nuovi casi). Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 38.880 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 41 pazienti, come ieri. Cala invece il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 311, 8 meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono 290. Quanto alle singole province, nel Milanese i nuovi positivi sono 125, a Monza e Brianza 38, a Varese e a Bergamo 37, a Mantova 34, a Brescia 31, a Pavia 20, a Cremona 17, a Lecco 14, a Como 12, a Lodi 11 e a Sondrio 9

Toscana

Altri 594 nuovi positivi (età media 37 anni) e un morto (un 64enne di Lucca) per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore secondo il consueto report della Regione. Aumentano i ricoverati nei reparti, anche quelli nelle terapie intensive (+2 pazienti). Il totale delle vittime sale a 6.975. In Toscana sono ora 266.351 i positivi totali al Coronavirus (+0,2% sul giorno precedente): tra loro gli attualmente positivi sono 12.265 di cui i ricoverati negli ospedali sono 392 (+18 su ieri, +4,8%).

Lazio

Oggi nel Lazio si registrano 454 nuovi casi positivi (-99) e sono zero i decessi nelle ultime 24h (-8). I ricoverati sono 506 (-22), le terapie intensive sono 69 (+1), i guariti sono 576. I casi a Roma città sono a quota 195.

Emilia Romagna

Aumentano i ricoveri per sindrome Covid-19 in Emilia-Romagna e in regione si registrano altre tre vittime, mentre i casi giornalieri di infezione da coronavirus si assestano su 555 sulla base di oltre 20mila tamponi nelle ultime 24 ore. Il bollettino regionale comunica che i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47 (uno in più rispetto a ieri), mentre 387 sono quelli negli altri reparti Covid (+11). Purtroppo ci sono altre tre persone morte con Covid-19: un uomo di 80 e una donna di 78 anni della provincia di Bologna e una donna di 86 anni della provincia di Ferrara. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.321. Quanto ai nuovi contagi in testa ancora Bologna (138 casi giornalieri), Modena (91) e Rimini (80). Complessivamente, i casi attivi ad oggi sono 14.469 (+273 rispetto a ieri), il 97% con sintomi lievi in isolamento a casa.

Umbria

Tonano sotto quota duemila gli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 1.958, 51 in meno di sabato. Emerge dai dati della Regione aggiornati a domenica 22 agosto. Nell'ultimo giorno sono emersi 116 nuovi positivi e 167 guariti. Non vengono segnalati nuovi morti. Sono stati analizzati 1.592 tamponi e 4.583 test antigenici, con un tasso di positività sul totale di 1,87 per cento.

Sicilia

Sono 1.350 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.215 tamponi processati. L'incidenza sale al 12% (ieri era all'8,4%). I morti sono 6. L'isola resta al primo posto per nuovi contagi giornalieri.

Abruzzo

Da diversi giorni il bollettino Covid non registra nessun decesso da Coronavirus in Abruzzo dove nelle ultime 24 ore si registrano 117 nuovi casi di contagio da Covid19 e nessun guarito. I dati sono forniti quotidianamente dall'Assessorato regionale alla Sanità. I positivi sono stati rilevati dall'analisi di 2.348 tamponi molecolari e 6.234 test antigenici eseguiti da ier