“Il Cavaliere, la Principessa e il Virus invisibile”: un libro per spiegare il Covid ai bambini e rispondere alle loro domande

«Come possiamo combattere il Covid?», «perché devo restare a casa?», «il mio cagnolino si può ammalare?». Sono queste alcune delle domande che i bambini, in questo difficile anno pandemico, continuano incessantemente a porre ai propri genitori. Domande complesse da spiegarsi a chi ha poco più di quattro anni e ha solamente tanta voglia di vivere, uscire di casa e giocare al parco con i propri amichetti.

Attraverso una storia fantastica e avvincente, nella quale si avvicendano cavalieri in armature luccicanti, castelli, re, regine e una principessa guerriera, l’autore prova a rispondere alle domande che i bambini fanno ai genitori sul virus. «La favola rimane uno degli strumenti più potenti per riflettere sulle nostre stesse emozioni ed esperienze personali - afferma Franz Pagot - trovando, attraverso avventure immaginarie, una possibile soluzione a quelli che spesso sembrano problemi insormontabili».

Usando il disegno come strumento narrativo, l’autore affronta il tema del Covid in una declinazione fantastica, dando vita a un mondo animato da personaggi eroici che si battono per sconfiggere il virus, l’immaginazione diventa per il bambino la chiave interpretativa della realtà e tutto appare meno doloroso e difficile, un po’ come fece Roberto Benigni nel film “La vita è bella”. Anche la scelta del titolo non è casuale “Il Cavaliere, la Principessa e il Virus invisibile”, racchiude in sé un messaggio di grande speranza. I bambini sanno che i cavalieri dopo mille difficoltà imprevisti e peripezie, sconfiggeranno sempre il cattivo. Come spiega l’autore «c'è’ una bellissima frase di Gilbert Keith Chesterton che dice: Le fiabe non raccontano ai bambini che i draghi esistono. I bambini sanno già che i draghi esistono. Le fiabe raccontano ai bambini che i draghi possono essere uccisi - e aggiunge - che Il virus può essere sconfitto».

La fiaba, utilizzata come strumento narrativo della realtà, offre all’ascoltatore e al narratore una visione del mondo diversa da quella usuale. «C’è un fattore molto importante - prosegue Franz Pagot - mentre raccontiamo una storia creiamo una forte complicità tra noi e l'ascoltatore, specialmente quando il narratore è il genitore, perché è anche la guida che aiuta il bambino a navigare tra le sue paure ed i suoi dubbi».

I proventi del libro, (acquistabile su Amazon sia in italiano sia in lingua inglese nonché scaricabile su Youtube anche nella versione video animata), sono devoluti in beneficenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze (sono stati già raccolti 5.000 euro). Scritto con la collaborazione di psicologi e virologi, il volume è rivolto non solo ai bambini ma anche a genitori, insegnanti, terapisti e consulenti che lavorano con i più piccoli. A breve il volume verrà divulgato anche nella versione audiolibro.