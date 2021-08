Amatrice, cinque anni dopo: ecco quello che resta da fare

La “Casa del futuro”, uno spazio polifunzionale che prevede un centro di educazione ambientale per giovani che si ispira alla ecologia integrale, una realtà economica per sviluppare la filiera dell’agro-alimentare, d’intesa con Slow food, una casa di riposo per anziani e un centro dei servizi amministrativi comunali, rappresenta l’opera più importante dell’intero cratere del sisma. Il progetto che si distende per ben 18.000 metri quadrati è stato pensato ed elaborato da Stefano Boeri e dal suo team di giovani collaboratori e nei prossimi giorni verrà cantierizzato. Ad Amatrice si passa, finalmente, dall’emergenza alla ri-nascita!

Paradossalmente, la pandemia non ha sospeso, ma accelerato l’iter burocratico, grazie all’opera di semplificazione voluta dal Commissario Legnini. Peraltro, i prossimi anni saranno decisivi per la rinascita dell’intero Appennino, beneficiando del nuovo clima imposto dal Covid, che si concentra sulla qualità e non solo sulla quantità. Giacché questa terra è sempre stata penalizzata dalla quantità degli abitanti, delle risorse economiche, delle opportunità sociali. Ma la qualità di questa terra, ancorché mutata, è incontestabile e oggi ancora più evidente nella sua bellezza e nella sua biodiversità; nella sua aria e nel suo sole; nella sua natura e nella sua cultura. Al punto che non si sbaglia ritenendo l’Appenino un luogo ideale per viverci, a condizione di integrarsi con il resto del mondo. Superare la storica forma di (auto)isolamento è possibile a condizione di intercettare - senza divisioni e contrapposizioni - forme fisiche e digitali per accorciare le distanze. E così vivere sull’altopiano dell’Amatriciano come nelle aree interne dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo, sarà un’opportunità e non più soltanto un limite.

La ferita del terremoto resta indiscutibilmente. E, tuttavia, proprio la ferita subita, anche quando prova a cicatrizzarsi, spinge a re-immaginare in forme nuove una terra antica, senza tradire la sua vocazione di luogo liminale, di transito, oltre che di transumanza. Certo ci vorranno generazioni nuove che sappiano buttarsi alle spalle pregiudizi e paure ed affrontare l’inedito con creatività e con coraggio. Di sicuro, la terra capovolta e la pandemia globale sono stati uno choc abbastanza destabilizzante per imparare ad “andare oltre”. Troveranno così conferma le parole evangeliche che in questi anni hanno sorretto la fiducia e la coerenza di tanti: “Se il grano di frumento, caduto per terra, non muore, resta esso solo. Ma se muore, porta molto frutto” (Gv 12,24).

*Vescovo di Rieti