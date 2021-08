Crisanti: “Chi non si vaccina si infetterà entro un anno e mezzo”

«Chi non si vaccina si infetterà entro un anno e mezzo». Ad affermarlo è Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova, che ospite di 'TimeLine' su SkyTg24, ha siegato che, «le nuove varianti che infettano anche i vaccinati sono un elemento di preoccupazione». Inoltre, ha aggiunto, «penso che l'approvazione definitiva dell'Fda elimina le ambiguità che erano nate sull'approvazione iniziale: ho sentito persone che dicevano che il vaccino non era sicuro perché autorizzato in via emergenziale. Ecco ora sono finiti gli alibi, dopo 4 miliardi di dosi gli effetti collaterali sono minimi e reversibili. Insomma sono vaccini estremamente sicuri». Oggi, tra l’altro, è arrivata l’approvazione definitiva da parte della statunitense Food and Drug Adminstration (Fda) per il vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech dai 16 anni in su.