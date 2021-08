Femminicidi, i numeri dell’orrore: nell’ultimo anno in Italia è stata uccisa una donna ogni 3 giorni

Picchiate, sfigurate, accoltellate, massacrate. Quella di Vanessa Zappalà, la 26enne di Aci trezza uccisa a colpi di pistola dall'ex fidanzato che non sopportava il suo rifiuto, è soltanto l'ultimo, drammatico caso di femminicidio al quale siamo costretti ad assistere. Choccati e impotenti. Gli ultimi numeri ufficiali relativi ai crimini che, come ha scritto su Facebook la viceministra per per Infrastrutture e la Mobilità Sostenibile Teresa Bellanova, «colpiscono le donne, la loro libertà e il loro stesso diritto di vivere» sono quelli snocciolati la scorsa settimana dal tradizionale dossier del Viminale, relativo al periodo tra il 1 agosto 2020 e il 31 luglio 2021. I femminicidi sono stati 105: in calo rispetto all'anno precedente ma sempre troppi. Poco meno di uno ogni tre giorni. E ad agosto l'orribile condata di violenze sulle donne è proseguita arrivando al suo picco il 12: tre crimini nel giro di 24 ore. Due donne sgozzate, una strangolata.

A uccidere restano in prevalenza partner ed ex partner, autori di un quinto dei reati per la maggior parte a sfondo sessuale. Ma anche conoscenti e familiari per un reato che, rimasto per decenni sommerso nel silenzio omertoso delle mura domestiche, rappresenta il concetto stesso di sopraffazione e discriminazione di genere. Gli italiani con il tempo, sottolinea il Censis, hanno maturato una certa consapevolezza: il 73,2% è convinto che quello della violenza sulle donne sia un «problema reale della nostra società», dove la disparità tra uomini e donne resta forte e presente. Ma c'è ancora un 23% che ritiene che sia un problema che «riguarda solo una piccola minoranza», mentre 4 italiani su 100 ritengono che «non si tratti di un problema, ma di casi isolati cui viene data una eccessiva attenzione mediatica».

La risposta a tutto questo si può riassumere nel messaggio con il quale la Uil Sicilia ha commentato l'uccisione di Vanessa Zappalà. «Non chiamatelo amore, non chiamatelo raptus. E' solo altro sangue sulle mani di uomini che odiano le donne».