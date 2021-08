Nuova accusa per Antonio Di Fazio: bancarotta fraudolenta dopo il fallimento della sua vecchia società

L’uomo è in carcere per aver narcotizzato e violentato una studentessa 21enne della Bocconi

La dichiarazione di fallimento della sua vecchia società era un “passaggio obbligato”. Ora l’imprenditore farmaceutico milanese, Antonio Di Fazio, in carcere per aver narcotizzato e violentato una studentessa 21enne della Bocconi, è indagato anche per bancarotta fraudolenta. Gli ingenti debiti che la società Ifai (Industria farmaceutica italiana srl), ufficialmente amministrata da una presunta testa di legno, una 60enne casertana che vive a Corsico, nel Milanese, e che tra l’altro avrebbe amicizie poco chiare nel mondo della criminalità campana, aveva accumulato nel tempo hanno spinto il pm Pasquale Addesso a chiederne il fallimento prima della pausa estiva. Non solo debiti erariali e previdenziali, ma anche nei confronti di farmacie e Asl di mezza Italia che, come quella di Torino, attendono ancora le commesse affidate a Di Fazio nel corso dell’emergenza legata alla pandemia e per cui hanno sborsato in anticipo importanti somme di denaro. Di Fazio risulta essere l’amministratore di fatto di quella società, finita al centro di un fascicolo d’inchiesta prima ancora del suo arresto per gli abusi sessuali.



Nel frattempo, le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di via della Moscova, coordinati dall’aggiunto Maria Letizia Mannella e dal sostituto Alessia Menegazzo, hanno permesso di circoscrivere i presunti abusi dell’imprenditore nei confronti di altre giovanissime donne. Il modus operandi sempre simile: l’utilizzo di benzodiazepine per narcotizzare le vittime, poi fotografate nel corso delle violenze.

Per il primo episodio emerso, che risale a marzo ed è stato immediatamente denunciato dalla 21enne con cui l’imprenditore aveva un semplice colloquio di lavoro, la procura ha già mandato Di Fazio a giudizio con rito immediato: il processo si aprirà il 16 novembre, e l’imprenditore è in tempo per chiedere, col suo avvocato Rocco Romellano, il rito immediato.