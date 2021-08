Si tuffano in un lago artificiale per sfuggire ai carabinieri: muore annegato 27enne, altri due uomini in fuga

Il ritrovamento del cadavere stamani al Parco Forlanini in via Salesina. Il tragico epilogo dopo un inseguimento in auto di 15 chilometri

Verrà disposta l'autopsia per chiarire con esattezza le cause della morte dell'uomo che stamani è stato trovato in un laghetto del Parco Forlanini in via Salesina, a Milano. Il giovane, sulla cui identità sono ancora in corso verifiche nelle indagini coordinate dal pm di turno Piero Basilone, sempre questa mattina, con altri due, aveva cercato di scappare in auto da una pattuglia dei carabinieri che aveva intimato l'alt a Settala, nel Milanese.

Ne è scaturito un inseguimento per circa 15 chilometri, terminato all'interno del parco Forlanini dove i tre, per la presenza di ostacoli che impedivano loro di proseguire, hanno abbandonato l'auto e si sono tuffati nel lago artificiale. Solo due sono riusciti ad emergere e a scappare, mentre il terzo, un marocchino di 27 anni, è annegato