Alluvioni lampo al Centro Sud, crollo termico, temporali e nubifragi: estate finita

Arriva il brusco stop all’estate, con nubifragi, mini alluvioni in diverse zone del Centro Sud. Colpita la zona attorno a Roma e, ieri, l’Umbria con strade trasformate in veri e propri fiumi. E domani ad essere colpite saranno in particolare le regioni Adriatiche meridionali, Molise e Puglia in modo particolare. La colonnina di mercurio calerà di diversi gradi ovunque e l’Italia uscirà definitivamente dalla canicola estiva.

Intanto, oggi, per quasi due ore, la Capitale è stata sferzata dal maltempo. Strade allagate e alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento. Problemi nella zona di piazza Bologna e a Torre Maura, dove sono caduti due alberi nei pressi dell’ingresso della stazione metro B. Vari allagamenti in periferia, l’acqua ha invaso la strada anche in via Prenestina all'altezza dell'angolo con viale Palmiro Togliatti. Sulla Tiburtina alcuni locali sono rimasti letteralmente allagati, con tavoli e sedie che galleggiavano sull’acqua. Quello che si è abbattuto oggi, però, è soltanto l’ennesimo caso di maltempo che in 24 ore

Invasi dal fango per la furia dell’acqua, ieri, molte abitazioni alla periferia di Perugia. I testimoni: «Mai vista una cosa del genere, è arrivata un’onda tremenda». L’acqua ha tradfromato le strade in fiumi: «Aveva una portata impressionante».

Maltempo a Perugia, un fiume di fango invade le strade della frazione di Villa Pitignano

Il maltempo si sposta al Sud

Dopo aver colpito il Nord (in particolare le regioni Orientali) e il Centro, domani sarà il momento del Sud.

Secondo le previsioni di 3Bmeteo.com «nei prossimi giorni la situazione non cambierà e l'Italia continuerà a restare ostaggio di una moderata variabilità, con i temporali che andranno ad interessare anche parzialmente il Sud, portando un atteso calo termico. Temperature che nel complesso continueranno a calare, in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle adriatiche. Valori massimi difficilmente superiori ai 30°C al Nord».

Sempre 3Bmeteo precisa che quella di domani «sarà un'altra giornata caratterizzata dall'instabilità sul nostro Paese. Già dal mattino sono previsti forti temporali sulle Marche e localmente in Abruzzo. Qualche pioggia anche sulle Alpi occidentali. Instabilità che continuerà in modo meno intenso sulle medesime zone con un maggior coinvolgimento di Puglia, Molise, interne laziali e campane. Stabile sulle pianure del Nord, in Calabria e Sicilia. Temperature in calo ovunque.

Breve pausa giovedì, poi nel fine settimana «l'Italia continuerà ad essere bersagliata da correnti più fresche ed instabili per tutta la settimana, weekend compreso. Calo termico ovunque, in particolare sulle regioni del Centro-Nord e adriatiche, su queste ultime i temporali si faranno vedere frequentemente».

La fase calda di questa estate è, dunque, definitivamente conclusa e, per tutta la settimana, sono previsti, dunque, temporali per tutta la settimana. L'anticiclone africano non sembra avere la forza necessaria per riconquistare il nostro Paese nemmeno nei giorni successivi, lasciandolo in balia di nuove “scorribande” instabili.

I danni dovuti al maltempo

«L'arrivo dei temporali con terreni allagati da bombe d'acqua e alberi abbattuti fa salire il conto dei danni nelle campagne duramente provate dal caldo e dalla siccita' che ha seccato la terra, scottato la frutta e la verdura, impoverito i raccolti di mais, soia, girasole e pomodoro da conserva e tagliato la disponibilita' di foraggio per gli animali nei campi arsi dal sole o andati a fuoco per gli incendi con danni stimati in oltre un miliardo». E' quanto afferma la Coldiretti in una nota, in riferimento alle manifestazioni temporalesche che hanno interessato a macchia di leopardo la Penisola con rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento: un cambiamento, si osserva nella nota, che sembra sancire la fine della fase piu' acuta per una estate che si classifica in Italia nella top ten delle più calde da oltre due secoli con una temperatura bollente ad agosto dopo che a luglio è stata superiore di 1,24 gradi alla media storica che era stata superata di ben +2,18 gradi a giugno, secondo l'analisi della Coldiretti sulla base della banca dati Isac Cnr che effettua le rilevazioni in Italia dal 1800.