Caso Martina Rossi, la Cassazione si pronuncerà il 7 ottobre

Sul caso di Martina Rossi, i giudici della Sezione feriale della Cassazione hanno deciso di rinviare l'udienza, iniziata stamattina, avanzata dalla difesa dei due imputati Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni di Castiglion Fibocchi. Il processo è stato rinviato al 7 ottobre.

Caso Martina Rossi, i genitori in Cassazione in attesa della sentenza: "Vogliamo giustizia"

Vanneschi e Albertoni erano stati condannati a tre anni per la morte di Martina, la ragazza di Genova che, secondo l'accusa, sarebbe caduta dal balcone di un hotel in Spagna mentre tentava di sfuggire a una aggressione dei due ragazzi toscani. La prescrizione non sarebbe imminente ma maturerebbe a fine ottobre.

Martina Rossi, sentenza rinviata al 7 ottobre. Il padre: "Cassazione si è impegnata a evitare prescrizione"

Per questo vogliono che l'udienza in Cassazione si svolga davanti alla Quarta sezione penale al di fuori del periodo feriale. La Quarta sezione si occupa, tra l'altro, dei reati colposi. Martina cadde dal balcone della camera 609 che era stata assegnata ai due imputati presso l'hotel Santa Ana a Palma di Maiorca il tre agosto del 2011.