Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 7.221 nuovi contagi e 43 vittime

Sono 7.221 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.548. Sono invece 43 le vittime in un giorno, in diminuzione rispetto alle 59 di ieri.

Diminuisiscono i tamponi molecolari e antigenici effettuati (220.872 contro i 244.220 di ieri) nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 3,27%, in leggero aumento rispetto al 3,09% di ieri.

Aumentano, anche se leggermente, i ricoveri in terapia intensiva che oggi sono 503, quattro in più di ieri e le ospedalizzazioni: i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.059, 36 in più rispetto a ieri.

Piemonte

In Piemonte sono 305 i nuovi casi di Covid riportati nel bollettino quotidiano della Regione, con un tasso di positività dell'1,9% rispetto i 16.193 tamponi diagnostici processati. Due i decessi, nessuno relativo a oggi; i ricoverati in terapia intensiva sono 10 (- 1 rispetto a ieri), negli altri reparti 142 (+ 5 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.435, i guariti + 175.

Lombardia

Sono 758 i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, su 38.173 tamponi effettuati, totale complessivo 13.372.497. Sei i decessi, totale 33.898. I ricoverati non in terapia intensiva sono 339 (-1), in terapia intensiva 42 (-1)

Liguria

Sono 139 i nuovi casi di positivita' al coronavirus registrati nell'ultimo report diffuso da Regione Liguria: nelle ultime 24 ore effettuati 3.323 tamponi molecolari, 3.886 antigenici rapidi. Sono 82 i pazienti ricoverati, 4 in meno di ieri. Di questi, 10 sono in terapia intensiva. Il bollettino non riporta nuovi decessi: sono 4.381 le vittime da inizio emergenza.

Toscana

Sono 677 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus in Toscana, che portano a 268.653 i casi totali dall'inizio della pandemia. Di questi 669 sono stati confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. Registrati 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 61,5 anni (a Firenze e Pistoia)

Lazio

Oggi nel Lazio "si registrano 582 nuovi casi positivi (+140) e sono 5 i decessi (+1). I ricoverati sono 508 (-8), le terapie intensive sono 67 (+1), i guariti sono 713. I casi a Roma città sono a quota 287. Stabili ricoveri e terapie intensive". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 408.877 casi di positività, 561 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.144 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Questi i dati, accertati alle 12 di oggi, relativi all'andamento dell'epidemia in regione. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 89 nuovi casi, quindi Rimini (73), Parma (72), Modena (66) e poi Reggio Emilia (63) e Ravenna (56). Seguono Piacenza (37), Cesena (34), Ferrara (32) e Forlì (23), infine il Nuovo Circondario Imolese (16). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 53 (-2 rispetto a ieri), 405 quelli negli altri reparti Covid (-5). Tre, purtroppo, i nuovi decessi

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 424 nuovi casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3255 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8044 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 25 (+1 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 228 (+3 rispetto a ieri), 7762 sono i casi di isolamento domiciliare (+79 rispetto a ieri). Si registrano 2 decessi: una donna di 81 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una di 96, residente nella Provincia di Sassari.

Campania

In aumento in Campania l'indice di positività ed i ricoveri per Covid, sia in terapia intensiva che in degenza. Sono 696 i nuovi contagi su 16.215 test: il tasso di incidenza sale dal 3,55 di ieri al 4,29%. Il bollettino dell'Unità di crisi segnala una nuova vittima, risalente ai giorni scorsi ma registrata ieri. Sul fronte ospedaliero i ricoveri in intensiva salgono a 21 (+3), quelli in degenza a 361 (+15)

Abruzzo

Sono 98 (di eta' compresa tra 2 e 87 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78641. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2523. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73827 dimessi/guariti (+36 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2291 (+61 rispetto a ieri). 78 pazienti (+5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 13 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2112 (-32 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati individuati 284 nuovi casi su 13.465 test per l'infezione da Coronavirus. Inoltre si registra un decesso. Il tasso di positività oggi è del 2,1%, stabile rispetto a ieri (2,19%). Su un totale di 4.547 persone attualmente positive in Puglia, 228 (+ 11 rispetto a ieri) sono ricoverate in area non critica, 24 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva.

Calabria

Aumentano ancora, in Calabria nelle ultime 24 ore, i ricoveri in area medica, +6 (133) e +1 in terapia intensiva. Quattro i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia 1.305. In flessione i contagi rispetto a ieri: sono 281, erano 349, con 3.252 tamponi processati e un tasso di positività in lieve calo pari all'8,64%. Ci sono 189 guariti (70.692) e 88 attualmente positivi (4.416). In isolamento domiciliare 81 soggetti in più (4.270). In Calabria, ad oggi - secondo i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è di 1.066.878. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 76.413.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 26 nuovi contagi (tra cui 8 migranti/richiedenti asilo: 5 a Trieste, 3 a Udine) con una percentuale di positività del 2,39%. Sono inoltre 2.516 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,4%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 10 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 30 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.