Covid e fake news: dall’inizio della pandemia YouTube ha rimosso un milione di video

YouTube ha rimosso più di un milione di video di «pericolosa disinformazione» sul Covid dall'inizio della pandemia. «Le nostre politiche sono incentrate sulla rimozione di video che possono causare danni reali diretti al mondo reale», afferma una nota diffusa dalla piattaforma di Google. «Dal febbraio del 2020 abbiamo rimosso più di un milione di video legati a informazioni pericolose sul virus, come cure false. Nel mezzo della pandemia - aggiunge YouTube - tutti dovrebbero essere armati con le migliori informazioni disponibili per mantenere al sicuro se stessi e le proprie famiglie».

Nel procedimento di rimozione YouTube ha tenuto conto delle informazioni fornite dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie e dall'Organizzazione mondiale della Sanità. Il fenomeno delle fake news su internet ha raggiunto proporzioni «importanti», che nelle settimane scorse hanno visto il presidente americano Biden a sostenere che piattaforme come Facebook «uccidono» le persone permettendo la diffusione di informazioni fuorvianti o false.

Tornando a YouTube secondo i calcoli del colosso dei video, in generale le immagini che in qualche modo possono risultare nocive o pericolose per la loro visione diffusa rappresentano lo 0,16% del totale, e su queste si sta lavorando.