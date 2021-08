Palermo, incidente al Foro Italico: morto un uomo di 69 anni

Un motociclista è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto tra la Cala e Foro Umberto I, a Palermo. L'uomo era a bordo di uno scooter Scarabeo che si è scontrato con un'auto, una Peugeot 208. I due mezzi procedevano nella stessa direzione. La vittima è il sessantonevenne Giovanbattista Alioto.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 9 nella corsia lato monte di via Messina Marine. La circolazione delle auto è stata bloccata alla Cala, in direzione di via Lincoln, con notevoli ripercussioni sul traffico. Ma forti rallentamenti sono stati registrati anche sulla corsia opposta, in direzione del porto. Tra le ipotesi al vaglio, un tentativo di sorpasso. Ma la dinamica è ancora al vaglio dei vigili della sezione Infortunistica.