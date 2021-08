Ricercato in Francia in fuga con le figlie, arrestato a Mazara del Vallo

Si era reso responsabile nell’agosto scorso di una violenta rapina a Pignas (Provenza, Francia), poi, con l’intenzione di fuggire via, lasciando la Francia, ha sottratto all’ex moglie, una donna francese, le sue tre figlie. Stamane è stato però individuato e arrestato dai Carabinieri a Mazara del Vallo, dove, in attesa di scappare verso la Tunisia, aveva cercato riparo all’interno della folta comunità tunisina residente nella cittadina trapanese. Protagonista di questa vicenda un tunisino di 40 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo.

Le ricerche erano state estese a tutto il territorio nazionale, i Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo lo hanno individuato grazie anche ad una segnalazione di un cittadino tunisino: aveva evidenziato i movimenti del connazionale che, portandosi appresso tre bambine, si aggirava con fare sospetto per il centro storico di Mazara. Per rintracciare l’uomo è stata utile ai Carabinieri anche la forte sinergia con la Gendarmeria francese.

Il tunisino fuggitivo dalla Francia è stato così presto individuato ed arrestato, e adesso si trova recluso nel carcere di Trapani. L’uomo, sprovvisto di documenti, ma riconosciuto anche grazie alle foto fatte arrivare a Mazara dalla Gendarmeria francese, era in compagnia delle sue tre figlie di 11, 7 e 3 anni, trovate in condizioni trasandate tali da far presumere di avere trascorso all’addiaccio la notte.

Con l’arresto si è quindi concluso bene l’incubo vissuto dal 10 agosto scorso dalla mamma delle tre bimbe, alla quale con una scusa l’ex marito le aveva portato via le figlie che dopo la separazione il giudice aveva affidato alla donna. La donna dopo aver presentato denuncia alla Gendarmeria francese, sospettando che l’uomo avesse intenzione di tornare in Tunisia con le figlie si era rivolta anche al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Appena l’8 agosto scorso, due giorni prima del rapimento delle sue figlie, l’uomo, con altri tre complici, aveva messo a segno nella cittadina della Provenza, a sud della Francia, a Pignas, una rapina in una abitazione, con lo stile cosiddetto dell’ “arancia meccanica”: per costringere il proprietario a consegnare tutti i beni di valore in suo possesso, i tre non hanno esitato a violentare la moglie.

L’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri a Mazara, mentre era in attesa di prendere un bus per giungere a Palermo. Ai militari dell’Arma ha raccontato che da lì si sarebbe imbarcato per la Tunisia, non è escluso che era arrivato a Mazara con l’intenzione di chiedere un “passaggio” su un motopesca per arrivare in Tunisia, ma non è riuscito a trovare qualcuno disposto a concedere il “favore”. Le tre bambine, rifocillate dai Carabinieri adesso sono state affidate ad una comunità per minori in attesa che la madre, avvisata immediatamente, giunga a Mazara per poterle riabbracciare e riprendere. Le intanto dalla Francia ha fatto arrivare il suo grazie ai Carabinieri: voglio abbracciare, ha detto, anche i Carabinieri.