Ricercato in fuga con tre figlie rapite, la mamma le riabbraccia dopo l’arresto dell’uomo

MAZARA - «Non ha fatto altro che abbracciare le figlie e contemporaneamente rivolgersi a noi per ringraziarci». E' il racconto dell'incontro tra la donna francese e le sue tre figlie che le erano state portate via lo scorso 10 agosto dall'ex marito, appena acciuffato a Mazara; parole che ci sono state riferite da uno dei Carabinieri di Mazara del Vallo che, assieme ad altri colleghi, dopo un lavoro infaticabile, 48 ore prima sono riusciti a rintracciare l'uomo, quarantenne, di origini tunisine, fuggito dalla Francia in seguito a un ordine di arresto per una rapina “all'arancia meccanica” durante la quale è stata violentata una donna.

La rapina fu commessa lo scorso 8 agosto, a Pignas, paesino della Provenza francese, due giorni dopo si era portato via le sue tre figlie, di 11, 7 e 3 anni, sottratte con un sotterfugio all'ex moglie. Il tunisino era arrivato a Mazara con l'intenzione di fuggire verso il suo paese d'origine, con un “passaggio” su di un motopesca, ma non ha trovato connazionali disponibili ad aiutarlo, i carabinieri lo hanno fermato mentre aspettava con le sue bimbe, parecchio trasandate, mentre attendeva il bus per Palermo, per continuare la sua fuga.

Lui adesso è in carcere, ieri pomeriggio, invece, a Mazara è arrivata Celine, 35 anni, la mamma delle tre bimbe. I carabinieri l'hanno subito accompagnata presso la struttura di assistenza per minori dove le tre bambine erano state portate dopo il fermo del padre. Chi ha assistito parla di momenti emozionanti, tanto da far commuovere i presenti, e poi quel ringraziare continuo della donna ai carabinieri. Celine, di origini francesi, parla poco l'italiano, ma si è fatta capire subito per quel continuo suo ringraziare. Ci dice che era convinta sin dal primo momento che l'ex marito aveva intenzione di tornare nel suo paese, in Tunisia, con le figlie, unico modo, racconta, per sfuggire all'arresto per i suoi crimini.

Un matrimonio andato avanti per qualche anno ma che alla fine per le malefatte dell'uomo si è interrotto. «Sapevo che stava tornando in Tunisia e per questo - pian piano ci dice - mi sono rivolta ai Carabinieri, per forza doveva passare per l'Italia». E il Comando Generale dei Carabinieri ha allertato tutta l'intera rete nazionale delle Stazioni dell'Arma, ma le ricerche si sono intensificate maggiormente, in Sicilia, a Mazara.

L'uomo pensava di poter ottenere aiuto dalla comunità tunisina mazarese, ma non ha trovato appoggi. «Sono uscita da un incubo, avevo perduto ogni speranza, credevo che fosse riuscito ad arrivare in Tunisia» dice ancora Celine, «ma la telefonata da Mazara ha rimesso in moto la mia vita. Ho preso il primo aereo per arrivare qui». La donna resterà a Mazara fino a lunedì quando è prevista la sua ripartenza per Pignas, il suo paese di residenza, ovviamente assieme alle tre bambine, che «da ieri pomeriggio sono tornate a sorridere» ci riferisce ancora un Carabiniere. Tutto è avvenuto a Mazara, dove da 17 anni c'è un'altra mamma, Piera Maggio, che attende di riabbracciare la sua figlia, Denise, che quando scomparve, era l'1 settembre del 2004, aveva quasi 4 anni.