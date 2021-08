Roma, giovane su uno scooter ucciso da un pirata della strada

E' fuggito via subito dopo lo scontro l'automobilista che all'alba di oggi ha ucciso un giovane a bordo di uno scooter elettrico nel quartiere Ostiense di Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 all'incrocio tra via Ostiense e il ponte Settimia Spizzichino. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 e alla polizia locale di Roma Capitale, i carabinieri della stazione Garbatella.

Sono stati proprio i militari in transito su via Ostiense a essere chiamati da un gruppo di giovani che segnalava la presenza del ragazzo a terra. Il ragazzo e' deceduto poco dopo l'impatto nonostante i tentativi di medici e operatori sanitari. Le indagini sono in corso per accertare l'esatta dinamica dei fatti.