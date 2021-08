Covid-19, Speranza: “Stop alla mini-quarantena per i vaccinati che arrivano dal Regno Unito”

Il provvedimento è stato annunciato oggi dal ministro della Salute, rimangono in vigore le restrizioni per i cittadini provenienti dal altri Paesi. Varia (Spallanzani): “Epidemia al momento sotto controllo in Italia, ma bisogna accelerare su vaccinazione nel mondo”

Dal 31 agosto non sarà più in vigore la mini quarantena di 5 giorni per i viaggiatori in arrivo da Regno Unito se hanno completato il ciclo vaccinale e risultino negativi al test. Lo prevede un'Ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e annunciata via social.

Il documento proroga invece le misure restrittive già in vigore per i cittadini provenienti da altri Paesi.

Segnali positivi invece arrivano dalle parole di Francesco Varia, direttore scientifico dell’ospedale Lazzaro Spallanzani che esprime moderato ottimismo sui numeri della pandemia: «Una settimana in continuità con le ultime. Mese di agosto tutto sommato sotto controllo, a dispetto delle paventate ondate». E la speranza è sempre affidata ai vaccini, ma non solo: «Il vaccino si conferma strumento efficace ed i monoclonali producono gli effetti sperati, studi seri allontanano le paure su effetti collaterali generalizzati sui giovani, mentre attendiamo ancora sui giovanissimi. La memoria immunologica sembra darci un orizzonte temporale più ampio». Ma la priorità è farlo a livello mondiale: «Gran parte del sud del mondo non è coperto neppure dalla prima dose - sottolinea - il superamento dei brevetti e la possibilità che tutti possano avere a disposizione vaccini e cure non è atto demagogico e populista, non connota un'appartenenza. È, semplicemente, atto di sanità pubblica indispensabile» ha concluso Varia.