Assalto a un gazebo M5S: due No vax indagati a Milano

MILANO. Per il momento sono due gli indagati per l’assalto al gazebo dei Cinque Stelle e altri sei, identificati come i promotori della manifestazione non autorizzata. Ma il numero è destinato ad aumentare perché gli agenti della Digos della Questura di Milano sono al lavoro sui filmati girati ieri pomeriggio. Quando si è tenuto un corteo di circa tremila No Vax e No Green Pass a partire da piazza Duomo. Arrivati in Darsena, una cinquantina di manifestanti, al grido di “Traditori, vergogna”, si è staccata per colpire lo stand dei Cinque stelle allestito in sostegno della candidata a sindaco di Milano, Layla Pavone, stracciando e gettando per terra volantini, tavolo e sedie e cercando di distruggere la struttura.

Milano, i no green pass devastano gazebo dei 5 Stelle tra insulti e minacce

Questa mattina, il capo del pool Antiterrorismo della procura di Milano, Alberto Nobili, ha aperto un fascicolo d’inchiesta ipotizzando le accuse di manifestazione non autorizzata, danneggiamento e l’articolo 294 del codice penale: attentato contro i diritti civili e politici del cittadino, che colpisce «chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico», cioè quello esercitato dai Cinque stelle col loro gazebo.

I due indagati per il raid andato avanti per una decina di minuti sono un 46enne che ha già avuto vari guai con la giustizia per furto, danneggiamento, rissa, guida in stato di ebbrezza e così via. Perfino destinatario, nel 2009, di un foglio di via dal Comune di Lecco. Con lui anche una donna di 34 anni, ben visibile nelle immagini circolate dopo il corteo. Gli altri sei uomini che avrebbero promosso la manifestazione, e non c'entrano con l'assalto, sono di età compresa tra i 50 e i 62 anni.

Il gesto è stato fortemente condannato anche dalla politica. «Incivili, questa di sicuro non è democrazia», ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

«Un gesto gravissimo, profondamente antidemocratico. La risposta migliore che la comunità milanese può offrire è presentarsi domani per depositare una firma: una firma non solo per il Movimento 5 Stelle ma per l'affermazione dei valori che presiedono a una libera competizione democratica», ha scritto in un post il leader M5s Giuseppe Conte.

La prima informativa della Digos su quanto è accaduto ieri è attesa per martedì.