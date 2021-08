Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 agosto: 4.257 nuovi casi e 53 morti

Sono 4.257 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.959 Sono invece 53 le vittime in un giorno, rispetto alle 37 di ieri. Il tasso di positività è del 3,9%, in aumento rispetto al 2,7 rilevato ieri. I ricoveri sono 4.264 (+131 rispetto a ieri) e 548 le terapie intensive (+23). Anche oggi la regione con il maggior numero di casi (1.600) è la Sicilia, davanti a Emilia Romagna (546), Toscana (348), Lazio (321) e Veneto (319).

I casi totali da inizio pandemia diventano 4.534.499. Gli attualmente positivi sono 141.393 (346 in piu' di ieri), i dimessi/guariti 4.263.960 (+3.854). In isolamento domiciliare figurano 136.581 persone.

I dati delle regioni: Piemonte

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 103 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 8dopo test antigenico), pari all'0,8 % di 12.960tamponi eseguiti, di cui9.870antigenici. Dei 103 nuovi casi, gli asintomatici sono 48 (46,6%). I casi sono così ripartiti: 30 screening, 57 contatti di caso, 16 con indagine in corso; 1 caso importato da altre regioni. Il totale dei casi positivi diventa quindi 376.315così suddivisi su base provinciale: 30.691 Alessandria, 17.775 Asti, 11.849 Biella, 54.242 Cuneo, 29.327 Novara, 200.719 Torino, 14.059 Vercelli, 13.457 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.548 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.648 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Due i decessi di persona positiva al test del Covid-19 sono stati comunicati oggi dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è quindi 11.716deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.569 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 945 Novara, 5.600 Torino, 528 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Liguria

Sono 52 i nuovi casi di positivita' al Covid 19 registrati nell'ultimo report diffuso da Regione Liguria; nelle ultime 24 ore effettuati 1.278 tamponi molecolari, 1.030 antigenici rapidi. Sono 87 i pazienti ricoverati, uno in piu' di ieri. Di questi, 11 sono in terapia intensiva. Il bollettino riporta 2 nuovi decessi: 4.384 le vittime da inizio emergenza. Dei 2.241.417 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 1.981.534, ovvero l'88%.

Sicilia

Sono 1.600 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 11.243 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza risale al 14,3% ieri era al 10%. L'isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall'Emilia Romagna con 546 casi. Gli attuali positivi sono 28.481 con un aumento di altri 1.065 casi. I guariti sono 526 mentre si registrano altre 9 vittime che portano il totale dei decessi a 6.323. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi comunicati in data odierna uno è deceduto il 30 agosto, uno il 29 agosto e 7 il 28 agosto. Sul fronte ospedaliero sono adesso 947 i ricoverati, 33 in più rispetto al giorno precedente mentre in terapia intensiva sono 116 otto in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 422, Catania 399, Messina 273, Siracusa 90, Ragusa 95, Trapani 83, Caltanissetta 133, Agrigento 0, Enna 105.

Lombardia

A fronte di 9.522 tamponi effettuati, sono 140 i nuovi positivi (1,4%) in Lombardia. I dati di oggi: i tamponi effettuati: 9.522, totale complessivo: 13.496.096; i nuovi casi positivi: 140; in terapia intensiva: 48 (+3); i ricoverati non in terapia intensiva: 341 (+9); i decessi, totale complessivo: 33.915 (+1). I nuovi casi per provincia: Milano: 42 di cui 18 a Milano città; Bergamo: 12; Brescia: 30; Como: 3; Cremona: 8; Lecco: 3; Lodi: 2; Mantova: 6; Monza e Brianza: 6; Pavia: 7; Sondrio: 5; Varese: 3.

Emilia Romagna

Terapie intensive stabili ma dieci pazienti in più ricoverati nei reparti Covid, 546 nuovi casi di coronavirus in regione e altre sette vittime, tra cui - il più giovane - un 61enne nel Modenese. È il bilancio odierno del bollettino pandemico in Emilia-Romagna. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (+1 rispetto a ieri), 420 quelli negli altri reparti Covid (+10). Le vittime sono uno in provincia di Parma (una donna di 82 anni), quattro nel modenese (tutti uomini, rispettivamente di 61, 85, 94 e 98 anni), uno a Bologna (un uomo di 83 anni) e uno in provincia di Rimini (una donna di 71 anni). Quanto ai contagi giornalieri, i 546 casi sono stati individuati da poco più di 12mila tamponi, età media 37 anni. Sul territorio, in testa per circolazione del virus Modena con 160 casi, seguita da Rimini (66) e Bologna (64 più 9 del circondario imolese). Complessivamente i malati effettivi a oggi sono 16.109 (+95 rispetto a ieri), il 97% in isolamento domiciliare.

Lazio

Oggi su quasi 8mila tamponi nel Lazio e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 19mila, si registrano 321 nuovi casi positivi (-28), sono 27 casi in meno rispetto a lunedi' 23 agosto e 4 i decessi (-1). Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanita' del Lazio Alessio D'Amato. I ricoverati sono 478 (+37), 70 le terapie intensive (-2), 401 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 171. Nelle province si registrano 54 nuovi casi: 13 a Frosinone, 20 a Latina, 7 a Rieti, 14 a Viterbo.

Abruzzo

Sono 20 (di età compresa tra 2 e 76 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 78.998. Il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 2.529 (si tratta di un 89enne della provincia di Pescara e di una 96enne della provincia dell'Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 74.182 dimessi/guariti (+63 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.287 (-46 rispetto a ieri).

Marche

Un degente in meno per Covid-19 in 24ore (81) e quattro in meno negli ultimi due giorni: attualmente nelle Marche ci sono 17 ricoverati in Terapia intensiva (+1 nell'ultima giornata), 13 in Semintensiva (invariati) e 51 nei reparti non intensivi (-2); un dimesso in 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità delle Marche. In un giorno sono stati rilevati 46 positivi (incidenza 86,58 su 100mila abitanti) e si è registrato un decesso (una donna di 91 anni, di Jesi, con patologie pregresse, ospite della Residenza Valdaso) che porta il totale a 3.047. Sul fronte contagi 31 riguardano la provincia di Pesaro Urbino, dieci la provincia di Ancona, due Macerata, uno Ascoli Piceno, uno Fermo e uno da fuori regione. I tamponi sono 724 tra percorso diagnostico di screening (300; percentuale di positività del 15,3%) e percorso guariti (424); si aggiungono 67 test antigenici (nessun positivo). In calo il numero di isolamenti domiciliari (3.502; -24) e di positivi (ricoveri più isolati; 3.584, -24). I guariti/dimessi sono 103.785 (+70)

Sardegna

Sono 187 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sardegna, con 1480 persone testate e 2.633 test effettuati, tra molecolari e antigenici. L'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale certifica altri 3 decessi, due uomini e una donna del Sud Sardegna. I ricoveri scendono, da 237 a 227 pazienti in area medica, aumentano quelli in terapia intensiva, 27 (+6). In isolamento domiciliare ci sono 7655 persone, 127 in meno rispetto a ieri.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.167 tamponi molecolari sono stati rilevati 33 nuovi contagi (tra cui 3 migranti/richiedenti asilo in provincia di Udine) con una percentuale di positivita' del 2,83%. Sono inoltre 320 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 5 casi (1,56%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi: una donna di 93 anni con patologie pregresse ricoverata all'ospedale di Pordenone e un uomo di 88 anni all'ospedale di Udine. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13, mentre sono 49 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente sono 3.801: 814 a Trieste, 2.018 a Udine, 676 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.649, i clinicamente guariti 88 mentre le persone in isolamento scendono a 1.099. Dall'inizio della pandemia, in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 110.699 contagi: 22.014 a Trieste, 51.557 a Udine, 22.228 a Pordenone, 13.371 a Gorizia e 1.529 da fuori regione. Non sono stati rilevati contagi tra il personale del Sistema sanitario regionale e nemmeno tra gli ospiti e il personale delle strutture residenziali per anziani

Campania

Sono 186, in Campania, i casi positivi al Covid su 5.196 test esaminati. Come dopo ogni fine settimana, durante il quale il numero dei test effettuati è più basso, risulta di conseguenza più elevato il tasso di incidenza che, infatti, passa dal 2,75% di ieri al 3,57% di oggi. Aumenta di netto il numero dei decessi, otto nelle ultime 48 ore, più un morto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali continua a restare stabile la situazione dei ricoveri nelle terapie intensive, 18 (-1), mentre sono aumentati a 366 (+8) i posti letto occupati in degenza.

Calabria

Sono 190 (ieri 240), i contagi da Covid in Calabria, dove, nelle ultime 24 ore si registrano tre vittime (1.312 da inizio pandemia). Il tasso di positività scende dall'8,5 al 7,68%. Crescono ancora i ricoverati in area medica dove, nel saldo tra entrate e uscite, ci sono cinque nuovi ingressi. Il tasso di occupazione per l'area non critica è già sopra la soglia di rischio, fissata al 15%, con il 16% registrato ieri da Agenas. Stabili a 16 ricoveri, invece, le terapie intensive, con il tasso di occupazione che resta così al 9%, un punto sotto la soglia di rischio. In miglioramento il dato dei casi attivi che scendono a 4.846 (-105), così come quello degli isolati a domicilio che sono 4.672 (-110). I nuovi guariti sono 292. In Calabria, ad oggi, sono stati fatti 1.079.286 tamponi, con 77.514 positivi. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 276 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 248 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.668 (10.521 guariti, 147 deceduti); Cosenza: casi attivi 1.136 (41 in reparto, 6 in terapia intensiva, 1.089 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.053 (23.447 guariti, 606 deceduti); Crotone: casi attivi 403 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.986 (6.883 guariti, 103 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 2.348 (70 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.273 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.539 (24.183 guariti, 356 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 355 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 345 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.762 (5.668 guariti, 94 deceduti).

Trentino

Nessun paziente in rianimazione, 26 ricoverati, zero decessi, 13 nuovi contagi e vaccinazioni vicine alle 680.000 dosi somministrate. Sono i dati principali del bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento sulla situazione coronavirus in Trentino. Sono 8 i nuovi casi positivi al molecolare e 5 all'antigenico a fronte di 155 tamponi molecolari e 921 tamponi rapidi antigenici effettuati. I molecolari poi confermano 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I nuovi guariti - precisa la Provincia - sono 29, per un totale di 45.605 da inizio pandemia. Tra i nuovi casi positivi troviamo un minore tra gli 11 e i 13 anni e 3 ragazzi fra i 14 e 19 anni. La situazione ospedaliera vede un nuovo ricovero a fronte di nessuna dimissione, per un totale di 26 pazienti ricoverati di cui nessuno in terapia intensiva. Sul fronte vaccinazioni, questa mattina il numero di dosi somministrate era pari a 679.296, di cui 306.173 seconde dosi. A cittadini over 80 sono state somministrate 67.500 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 90.811 dosi e tra i 60-69 anni 107.670 dosi.

Puglia

Sono 5.348.492 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino a oggi in Puglia. Le dosi sono il 91% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza. La campagna vaccinale della Asl di Bari ha coinvolto anche alcuni dei profughi afgani arrivati in Puglia lo scorso 24 agosto con il ponte aereo dall'Afghanistan. Il personale del Dipartimento di prevenzione ha eseguito questa mattina le somministrazioni di vaccino all'interno dell'Euro Motel, l'hotel covid nella zona di Modugno dove i profughi sono attualmente ospitati. La vaccinazione anti Sars - Cov- 2 insieme alle procedure di sorveglianza sanitaria sono previste dalla struttura commissariale nazionale nell'ambito dei protocolli sanitari attivati per l'emergenza umanitaria Afganistan