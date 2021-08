Giornalista del gruppo Gedi aggredito a un corteo No Green Pass, ora in ospedale: “Mi hanno detto che mi avrebbero tagliato la gola”

Un giornalista videomaker del gruppo Gedi, Francesco Giovannetti, è stato aggredito oggi alla manifestazione No Green Pass organizzata davanti al Miur a Roma. Aveva l’obiettivo di dare voce ai manifestanti, intervistandoli con la videocamera. Stava cercando qualcuno che si esponesse, ma è stato aggredito da un manifestante: «Ora sono in ospedale per accertamenti, sto aspettando che mi visitino. Mi sono avvicinato per chiedere se qualcuno volesse essere intervistato e dire la sua, subito mi hanno chiesto per che giornale lavorassi. Poi c’è stato un dibattito, ma civile. Alla fine uno di loro mi ha detto “Vattene o ti tagliamo la gola”, facendo il gesto con la mano al collo. Quando gli ho chiesto se stesse minacciando mi ha aggredito e colpito».

La reazione violenta del manifestante non è tardata ad arrivare: «Nonostante, com’è ovvio in manifestazioni come questa, le forze dell’ordine fossero schierate lì vicino: è stato un raptus che non potevo prevedere». Il loro soccorso è arrivato subito, ma la prima sferrata di colpi è arrivata lo stesso: «Mi era già arrivato un fumogeno in faccia in una di queste manifestazioni, ma vilenza fisica mai». Il clima si sta scaldando nelle piazze? «Ne discutiamo spesso tra colleghi videomaker, in prima linea per raccontare le notizie. La persona violenta alle manifestazioni purtroppo si può incontrare sempre, gli si sta alla larga perché se gli si va sotto la reazione arriva. Situazioni brutte ne ho viste tante e non mi è mai capitato di fare questa fine, perché chi lavora per strada sa come gestire la situazione. Questa volta è stata un’escalation dal nulla: dalle parole civili alla sua minaccia fino a passare alla violenza: dopo questo episodio mi viene da dire di sì, la situazione sta degenerando».

L’aspetto più grave, per Giovannetti, è che «La manifestazione in questione era stata organizzata dalla personale scolastico. Ho seguito cortei di estremisti e non è successo nulla. Ma questo tema sta scaldando gli animi di tutti: sono stato picchiato in una piazza piena di insegnanti, durante una manifestazione civile». Il resto del gruppo di manifestanti si è dissociato e ha chiesto scusa al videomaker.

Il comunicato del Cdr di Gedi VisualIl Cdr di Gedi Visual esprime solidarietà al collega videomaker Francesco Giovannetti, collaboratore del gruppo Gedi da tanti anni, per la brutale aggressione subita questa mattina. Francesco è stato prima minacciato di morte («ti taglio la gola se non te ne vai») e poi colpito in viso da uno dei partecipanti alla manifestazione contro il green pass del comparto scuola, che si svolgeva davanti al ministero dell'Istruzione. «Mi ha colpito alla faccia con 4-5 cazzotti dopo avermi minacciato. Non mi lasciava andare, ma per fortuna erano presenti alcuni agenti della polizia che sono intervenuti». Così racconta il momento dell'aggressione Francesco, che è stato poi portato in ambulanza all'ospedale dell'isola Tiberina per essere medicato.