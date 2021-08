Covid, il bollettino del 31 agosto: 5.498 nuovi contagi e 75 morti

Sono 5.498 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.257. Sono invece 75 le vittime in un giorno, rispetto alle 53 di ieri. Il tasso di positività scende all’1,8% rispetto al 3,9 rilevato ieri.

Sono 544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, quattro in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.252, 12 in meno rispetto a ieri.

*** Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

La Regione con il maggior numero di positivi giornalieri e' sempre la Sicilia con 1.091 casi, seguita dalla Lombardia (+723), il Veneto (+583), la Campania (+471), l'Emilia romagna (+455). Gli attualmente positivi sono 137.925 (-3.468); i dimessi guariti aumentano di 8.885 per un totale di 4.272.845 dall'inizio della pandemia. In isolamento domiciliare ci sono 133.129 persone.

I dati regione per regione: Piemonte

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 220 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 30 dopo test antigenico), pari all'1,1 % di 20.057 tamponi eseguiti, di cui 13.140 antigenici. Dei 220 nuovi casi, gli asintomatici sono 109 (49,5%). I casi sono così ripartiti: 50 screening, 134 contatti di caso, 36 con indagine in corso; 4 casi importati dall'estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 376.535 così suddivisi su base provinciale: 30.710 Alessandria, 17.782 Asti, 11.862 Biella, 54.278 Cuneo, 29.360 Novara, 200.818 Torino, 14.072 Vercelli, 13.458 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.548 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.647 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. 1 decesso di persona positiva al test del Covid-19, nessuno di oggi, è stato comunicato oggi dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è quindi 11.717 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.569 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.455 Cuneo, 945 Novara, 5.600 Torino, 528 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Liguria

Sono 120 i nuovi casi di positivita' al coronavirus registrati nell'ultimo report diffuso da Regione Liguria: nelle ultime 24 ore effettuati 3.975 tamponi molecolari, 4.782 antigenici rapidi. Sono 87 i pazienti ricoverati, numero invariato rispetto a ieri. Di questi, 11 sono in terapia intensiva. Il bollettino riporta 1 nuovo decesso: sono 4.385 le vittime da inizio emergenza. Dei 2.241.441 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 1.991.258, ovvero l'89%.

Toscana

In Toscana sono 383 i nuovi casi Covid (368 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico), che portano il totale a 271.265 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 253.123 (93,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.783 tamponi molecolari e 7.653 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 6.831 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.129, -2,5% rispetto a ieri.

Valle d’Aosta

In Valle d'Aosta sono stati rilevati sette nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore. 16 i guariti. Il numero dei contagiati attuali scende a 110, tutti in isolamento domiciliare. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano della Regione Valle d'Aosta in base ai dati dell'Usl. I morti dall'inizio della pandemia sono 473.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna sono 455 i nuovi positivi, su un totale di 32.350 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 1,4%. Si contano 9 nuovi decessi: 13.369 quelli totali dall'inizio della pandemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 50 (+1 rispetto a ieri), 403 quelli negli altri reparti Covid (-17). Questi i principali dati sull'emergenza sanitaria diffusi dalla Regione. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 36,1 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna al primo posto con120 nuovi casi, seguita da Modena (100) e Piacenza (65); poi Rimini (36), Parma (30), Forli' (26), Reggio Emilia (24) e Ravenna (21).Quindi Cesena (16), Ferrara (10), e infine il Circondario Imolese (7).I 9 decessi sono avvenuti uno in provincia di Piacenza (un uomo di 68 anni), uno nella provincia di Reggio Emilia (una donna di 84 anni); uno nella provincia di Modena (una donna di 77 anni); due in provincia di Bologna (una donna di 87 anni e un uomo di 82); due nella provincia di Forlì-Cesena (entrambe donne, di 59 e 87 anni, decedute nel cesenate); due nel riminese (una donna di 87 anni e un uomo di 79 anni). Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 411.888 casi di positività.

Lazio

Oggi su quasi 8 mila tamponi nel Lazio e oltre 16 mila antigenici per un totale di oltre 24 mila test, si registrano 283 nuovi casi positivi (-38), sono 142 i casi in meno rispetto a martedì 24 agosto, 5 i decessi (+1), 462 i ricoverati (-16), 72 le terapie intensive (+2) e 825 i guariti. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%. I casi a Roma città sono a quota 151. I dati dei positivi sono in calo a dimostrazione dell'efficacia della campagna vaccinale».

Campania

In Campania aumenta il numero delle persone in terapia intensiva - si passa dai 18 di ieri ai 23 di oggi - e di quelle ricoverate nei reparti ordinari (oggi 379 contro i 366 precedenti). I dati del bollettino della Regione evidenziano un calo del tasso di positività, passando da 3,57% a 2,24. Dodici le nuove vittime, tre quelle delle ultime 48 ore, 9 in precedenza ma registrate ieri.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 102 nuovi casi di 'Covid-19', il 6,7% rispetto ai 1.526 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 15,3% con 46 casi su soli 300 tamponi); dopo 5 giorni consecutivi di crescita e' leggermente diminuito il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora e' a 86,38 (ieri era a 86,58). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 110.517.

Sardegna

Altri quattro morti e 220 casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, sulla base di 3.276 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.883 test, per un tasso di positività che scende al 2%. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 27, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 240 (+13). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.403 (252 in meno rispetto a ieri). Le quattro vittime sono due uomini, di 68 e 88 anni, e una donna di 101 anni, residenti nella Provincia del Sud Sardegna, ed un uomo di 75 anni della Città Metropolitana di Cagliari.

Trentino

Dopo dieci giorni senza decessi per Covid in Trentino una persona è morta in ospedale per le complicazioni del virus. Sono 25 i pazienti ricoverati (uno in meno di ieri) e 25 anche i nuovi casi positivi, intercettati da 8 tamponi molecolari (su 427 effettuati) e 17 antigenici (su 2.507 test rapidi). Dei nuovi positivi - precisa la Provincia di Trento - nessuno presenta condizioni severe o critiche: 17 sono asintomatici e 8 paucisintomatici. Per quanto riguarda le fasce d'età, oggi si registrano 4 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare: 3 sono bambini tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni. Tra le nuove positività intercettate anche quella di un adulto che ha più di 60 anni. Sono 683.045 i vaccini somministrati, di cui 308.697 seconde dosi. Agli ultraottantenni sono state somministrate 67.521 dosi, altre 90.857 dosi sono state destinate alla fascia tra i 70 ed i 79 anni e 107.777 dosi tra i 60 ed i 69 anni.

Veneto

Sono 583 i nuovi positivi al Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 3 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 454.803, mentre quello delle vittime sale a 11.686. E' in calo invece il dato delle persone attualmente positive e in isolamento, 12.904 (-182). Il quadro dei dati clinici mostra infine un andamento differenziato tra i ricoverati nelle are mediche, 234 (+11), e quelli nelle terapie intensive, 53 (-2)

Abruzzo

Sono 57 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.515 tamponi molecolari: è risultato positivo il 2,27% dei campioni. I ricoveri salgono a 95: le ospedalizzazioni, nel giro di due settimane, sono aumentate del 43%. Non si registrano decessi recenti; il bilancio delle vittime è fermo a 2.529. Tanti i guariti delle ultime ore: sono 143 e fanno salire il totale a 74.325. I nuovi positivi hanno età compresa tra 2 e 94 anni. Gli attualmente positivi sono 2.201 (-86): 89 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica e 7 (invariato, con un nuovo ingresso) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 2.105 (-87) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Dei 79.055 casi complessivamente accertati in Abruzzo, 19.983 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+36), 20.276 in provincia di Chieti (+13), 19.262 in provincia di Pescara (+3), 18.765 in provincia di Teramo (+3) e 649 fuori regione (+2), mentre per 120 (invariato) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Puglia

Oggi in Puglia su 13.508 test per l'infezione da Covid-19 sono stati 220 i casi positivi: 37 in provincia di Bari, 39 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 25 in provincia di Brindisi, 20 in provincia di Foggia, 65 in provincia di Lecce, 25 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione e 7 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 6 decessi. Attualmente sono 4.601 le persone positive, 236 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 263.554 a fronte di 3.279.777 test eseguiti, 252.241 sono le persone guarite e 6.712 quelle decedute.