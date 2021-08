Green pass, da Torino a Bari presidiate le stazioni ferroviarie in vista delle proteste. Il Viminale: “Non verrà tollerata alcuna interruzione di pubblico servizio”

«Non verrà tollerato alcun tentativo di interruzione di pubblico servizio». E’ categorica l’indicazione del Viminale nel garantire la sicurezza e la normale fruizione della rete ferroviaria italiana in vista delle manifestazioni di protesta preannunciate per il 1 settembre dalle proteste dei No Vax e dei No Green pass. Stazioni blindate sin da stanotte per garantire che dalle primissime ore di mercoledi 1 settembre, quando entrerà in vigore l'obbligo di esibire la certificazione verde per viaggiare sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza (dunque treni ad alta velocità e intercity per quel che riguarda il traffico ferroviario, aerei, autobus che collegano più di due regioni e navi o aliscafi che fanno la spola tra regioni diverse), non si verifichino incidenti.

I presidi alle stazioni



alla stazione di Porta Nuova, indicata sui social come luogo prescelto per il blocco dei treni, a quanto si apprende dalla Prefettura è stato predisposto un dispositivo che, con l'impegno di forze dell'ordine e personale delle ferrovie, presidierà gli accessi alla stazione. Dalla prefettura l'auspicio è che la funzione sia di mera vigilanza, ma in caso di necessità si è pronti ad incrementare l'impegno.

Saranno un centinaio circa gli uomini delle forze dell'ordine schierati domani a Genova a presidio delle stazioni, Principe in particolare, come previsto dal dispositivo della Questura per la sicurezza a difesa degli obiettivi sensibili messo in campo per le manifestazioni contro l'obbligo di green pass organizzate questa volta intorno alle stazioni ferroviarie. La chiamata degli organizzatori è arrivata giorni fa via Telegram e a livello nazionale, coinvolgendo molte città d'Italia. Bloccare i treni contro l'obbligo di green pass a bordo per poter viaggiare, l'obiettivo citato nelle chat. Ma a Genova non c'è ancora nulla di certo sul fronte dell'appuntamento: da quanto emerso nelle ultime manifestazioni locali la frangia che organizza e partecipa alle proteste del sabato si sarebbe dissociata da manifestazioni che coinvolgerebbero i trasporti anche in virtù della situazione complessa che da tempo vive la Liguria sul fronte della mobilità. Nonostante questo ci si aspetta una manifestazione partecipata. Nelle ultime ore anche il prefetto di Genova ha ribadito, pur se il blocco degli scali al momento è solo un annuncio, che chi commetterà atti illegali sarà perseguito per l'eventuale interruzione del pubblico servizio.

I rischi per eventuali stop vanno dalla denuncia a piede libero, all'apertura di procedimenti penali dietro segnalazione alla magistratura e sanzioni, per ipotetici blocchi stradali o alla circolazione dei mezzi pubblici o ancora per il mancato preavviso di manifestazione (in questo caso, a differenza delle manifestazioni di piazza che solo nelle ultime settimane sono state comunicate alle autorità, per domani al momento non è arrivata nessuna indicazione da parte degli organizzatori agli organi di sicurezza). In totale nelle precedenti manifestazioni e cortei svolti a Genova, sono stati in tutto 13 i soggetti denunciati.

A Milano sono attese soprattutto nelle stazioni di Centrale e Garibaldi le proteste negli attivisti No Green pass, che domani si sono dati appuntamento negli scali ferroviari per manifestare contro quella che definiscono una "dittatura sanitaria". La manifestazione non autorizzata è stata indetta con un tam tam sui social network e via Telegram, dove rimbalzano frasi di rabbia nei confronti del governo e minacce a politici, come il ministro degli esteri Luigi Di Maio, personaggi pubblici, medici, giornalisti e perfino artisti con J-Ax, che criticano il loro operato. "Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto. Schiavitù? Allora non partirà nessuno!", recita lo slogan della manifestazione, che è stata convocata in tutte le principali città italiane. Il movimento No Green pass nei giorni scorsi si è reso responsabile di aggressioni ad una giornalista Rai e di Repubblica e di un blitz contro un gazebo M5S a Milano. É un movimento che, raccontano fonti investigative, ricorda da vicino quello dei 'Forconi' sia per le modalità della protesta sia per l'utilizzo della rete per organizzarsi e per gli esiti della manifestazione, come in altre occasioni di proteste organizzate grazie alla rete, potrebbero essere imprevedibili.

L'attenzione delle forze dell'ordine si concentrerà soprattutto sugli scali ferroviari dove arrivano treni a lunga percorrenza per evitare che le proteste dei No Green pass creino disagi alla circolazione dei treni. Oltre alla Polizia di Stato, che sarà impegnata nelle stazioni e sui treni, utilizzato agenti della Polfer, e per garantiere l'ordine pubblico e la viabilità in città, interverranno anche i carabinieri e la polizia locale. Difficile, spiegano gli investigatori, stabilire con precisione quante persone si presenteranno alle manifestazioni. Gli organizzatori non hanno dato alcun preavviso e la partecipazione ad eventi auto organizzati tramite le il tam tam in rete è stato molto variabile. Ci sono state 7 proteste di questo tipo, organizzate a Milano a partire dal mese di luglio: a quella davanti al Tribunale erano presenti 10mila persone, 3mila hanno preso parte a quella di sabato scorso, finita con il blitz contro il gazebo dei M5S ai Navigli e circa 2mila hanno protestato contro i 'media main stream' sotto la sede della Rai di corso Sempione. Obbiettivi diversi che hanno radunato persone soprattutto scontente e arrabbiate. Difficile dunque stabilire chi domani non si limiterà a riversare frustrazione e scontento sulla rete, ma deciderà di protestare negli scali milanesi.

Predisposto il servizio di ordine pubblico nella stazione di Bari centrale in vista della manifestazione di protesta organizzata per domani dagli attivisti contrari all'entrata in vigore del Green Pass sul canale Telegram. Livello di attenzione alto anche per le altre stazioni pugliesi, come Barletta (Bat), Molfetta (Bari) e Foggia, inserite nella lista di quelle in cui i No Green Pass si sono dati appuntamento.