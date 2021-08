Vicenza, un altro morto sul lavoro: il titolare dell’officina deceduto per un incidente con il muletto

L'uomo, un 75enne, si trovava da solo: i soccorsi non hanno potuto fare nulla

Poco prima delle 8 di questa mattina i i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pilastro a Lusiana, all'interno di un'officina metalmeccanica, per un incidente sul lavoro: deceduto il proprietario. L'uomo, un 75enne, si trovava da solo all'interno dell'officina ed è rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando con un muletto.

L'infortunato è stato scorto per terra da un passante che ha dato l'allarme. I vigili del fuoco arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza il muletto e collaborato con il personale sanitario del SUem, purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto constatare la morte dell'uomo. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal. Operazioni dei vigili del fuoco ancora in corso.