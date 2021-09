Al via le manifestazioni No Green Pass nelle stazioni: protestanti alzano la voce contro le forze dell’ordine. Un ragazzo fermato a Torino

No Green Pass, la protesta nelle stazioni in Italia

Da Torino a Milano e Roma, passando per Genova fino a Bari e le principali stazioni e aeroporti italiani: c’è massima attenzione in vista delle manifestazioni “No Green Pass” previste in queste ore, con il Viminale che ha annunciato: «Non saranno tollerati atti di violenza e non saranno tollerate interruzioni di pubblico servizio». Nelle stazioni di Bologna, Roma, Milano e Torino si stanno raccogliendo centinaia di manifestanti, c’è chi alza la voce contro le forze dell’ordine e chi lancia slogan: «Il Green Pass è una cosa da nazisti».

***Iscriviti alla Newsletter Speciale coronavirus

No Green Pass, la diretta dalla manfestazione alla stazione Porta Nuova di Torino

I sit-in organizzati e le manifestazioni nei prossimi giorni

Contro l'entrata in vigore dei nuovi obblighi, il movimento che contesta l’uso dei vaccini e l’utilizzo della certificazione verde ha organizzato presidi e sit-in in almeno 54 snodi ferroviari del Paese. Solo in Campania, ad esempio, sono cinque le stazioni ferroviarie che temono disordini: Agropoli-Castellabate, Caserta, Napoli piazza Garibaldi, Salerno e Sapri. Il timore è che vengano bloccati gli snodi ferroviari chiave mandando nel caos il sistema di trasporto. Il sottosegretario al ministero dei Trasporti Carlo Sibilia: «Sappino, i manifestanti, che bloccare la circolazione è un reato».

No Vax, la stazione di Porta Garibaldi a Milano blindata tra controlli e forze dell'ordine

E a preoccupare non c’è solo il blocco ferroviario: sui gruppi social si sta organizzando in queste ore una nuova protesta sabato alle 18 - e ogni sabato a oltranza «finché la dittatura non sarà distrutta» – in più di 119 piazze italiane, tra cui Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Imperia, L'Aquila, Milano, Napoli, Pescara, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Venezia. «Senza nessun partito dietro, senza interessi personali o di gruppo - si legge nell'invito - non sono organizzate da nessuna persona in particolare ma dal popolo, diffidate di chi vorrà approfittarsi».

Leggi anche Covid, in un mese boom di contagi tra medici e infermieri: spunta l’ipotesi anticipo terza dose

La presa di posizione che arriva dal mondo politico e delle associazione di categoria è ferma, incluse anche le organizzazioni sindacali. «L'auspicio è che ci sia un ripensamento da parte dei promotori della protesta» dice Salvatore Pellecchia, segretario generale Fit Cisl. Per i sindacati dei trasporti quella dei “No green pass” è una forma di protesta accettabile? «No, non lo è, lo abbiamo ribadito: i treni e gli autobus sono un servizio pubblico essenziale, regolamentato da una legge, tanto che in occasione degli scioperi bisogna garantire dei servizi minimi per la mobilità di lavoratori e studenti. In questo caso chi decide di interrompere i servizi, in nome della libertà a non vaccinarsi, non avrà l'appoggio dei sindacati. Noi, del resto, siamo a favore della campagna vaccinale sia per i lavoratori dei trasporti, sia per gli utenti dei servizi pubblici».

Scuole e Università, dalla mensa ai trasporti pubblici: le regole per tornare in aula

La situazione in mattinata a Napoli, Milano, Torino e Roma

Nella Stazione centrale di Napoli diversi viaggiatori si sono presentati ai varchi che danno accesso ai binari mostrando agli addetti alla sicurezza oltre al biglietto anche il green pass, nonostante il controllo di questo documento sia previsto solo a bordo treno o per accedervi. Chi è arrivato a Napoli da altre stazioni spiega di essere stato controllato: la situazione è tranquilla e qualche fila si vede solo per salire sui treni. Neanche a Milano hanno creato particolari problemi l'obbligo, in vigore da oggi, di mostrare il Green pass per salire sui treni a lunga di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta velocità. «Mi hanno controllato il Green pass insieme al biglietto e il tutto è durato una manciata di secondi». Nessuna particolare presenza rafforzata di forze dell'ordine è stata invece presente né in Centrale né allo scalo di Porta Garibaldi, dove alle 14.30 è previsto il presidio di protesta indetto attraverso il canale Telegram dal gruppo “Basta dittatura”. A Roma sono statemonitorate in particolare, Termini, Tiburtina e Ostiense dove transitano i treni dell'Alta velocità: non si sono registrate criticità. A Porta Nuova, a Torino, lo scenario è stato simile: code ordinate e nessuna protesta. In attesa della seconda parte di giornata.

Leggi anche Barbara Squillace, l’infermiera che guida i ribelli: “Meglio sospesa che morta, vogliono depopolare il mondo”

Le minacce e le indagini

Il rigurgito complottista, alla fine, è esploso e prende di mira poitici (l’ultimo è stato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio), influencer, giornalisti, virologi e immunologi. L’aggressione e le botte al videomaker di Gedi Francesco Giovannetti durante la manifestazione no Green Pass organizzata dal comparto scuola segue, di un giorno, l’espisodio che ha visto come vittima Antonella Alba, giornalista di Rai News24. E poi gli insulti, le minacce e gli attacchi ai virologi, da Roberto Burioni a Matteo Bassetti: «Non passa giorno che ricevo minacce di morte» dice l’infettivologo del San Martino di Genova. Le minacce corrono sui social. E Telegram diventa uno dei veicoli principali che alimenta la protesta del complotto: le chat finite sui canali sono inquietanti. Gli attacchi sono a 360 gradi, e la procura di Torino ha aperto un’inchiesta.

Leggi anche Trasporti e scuola, da oggi parte la rivoluzione del Green Pass

«Il lavoro di monitoraggio e di attenzione delle forze dell'ordine è massimo per garantire il diritto di libera circolazione dei cittadini in queste ore: la polizia postale sta lavorando per smantellare la rete che si sta costruendo per organizzare azioni in violazione del codice penale. Un conto sono le libere manifestazioni del pensiero, garantite dalla nostra Costituzione, altro sono le aggressioni che abbiamo visto in questi giorni, intollerabili, a giornalisti e medici che costituiscono veri e propri reati e come tali vanno perseguiti. Non si tratta di criminalizzare chi non si vaccina, il punto è che rifiutare di immunizzarsi non è una scelta neutra: chi compie questa scelta mette a rischio se stesso e gli altri. Chiaro che la questa posizione non può essere agli occhi dello Stato la stessa di chi fa esercita la responsabilità civica di vaccinarsi» dice il sottosegretario Ivan Scalfarotto.

Leggi anche Vignette, meme e controinformazione: la chat gestita dal viceprefetto di Torino che piace ai No Green Pass

Un ragazzo fermato a Torino

Alla stazione di Porta Nuova un ragazzo è stato fermato e ammanettato dalla polizia: si è rifiutato di consegnare i documenti dopo una discussione con alcuni attivisti No Green Pass. Quando gli agenti sono intervenuti per allontanarlo – riferiscono testimoni – non ha voluto consegnare la carta di identità e avrebbe preso a calci alcuni degli agenti. Dopo questo è iniziato un sit in silenzioso.