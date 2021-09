Milano, indagato per omicidio colposo il giovane che ha prestato il suo monopattino al 13enne caduto e morto

Un altro brutto incidente tra chi usa il monopattino elettrico. A Firenze la notte scorsa una 27enne, che guidava un mezzo in sharing, è finita in ospedale dopo essere caduta e aver battuto violentemente la testa. Portata d'urgenza in pronto soccorso in codice rosso, quello di massima gravità, è stata sottoposta a tutti gli esami del caso, che per fortuna hanno scongiurato il peggio escludendo lesioni gravi.

La donna, residente in provincia di Firenze, non indossava il casco, né aveva il giubbotto con bande catarifrangenti. L'incidente è avvenuto a due giorni dalla morte, a Sesto San Giovanni (Milano), di un 13enne caduto da un monopattino che aveva preso in prestito per provarlo.

Il proprietario del mezzo, un 17enne, è stato iscritto sul registro degli indagati dalla procura per i minori con l'accusa di omicidio colposo per omissione, poiché avrebbe consentito al ragazzino, peraltro inesperto, di usarlo su una pista ciclabile e quindi in un luogo pubblico, nonostante non avesse ancora 14 anni e non indossasse il casco.

Intanto, proprio per discutere di sicurezza, il ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili ha convocato per martedì prossimo una riunione con le società di sharing che gestiscono l'affitto in strada dei monopattini. La riunione in in particolare riguarderà appunto le misure per la sicurezza e pure il decoro urbano legato all'utilizzo della cosiddetta micromobilità.

Per quanto riguarda l'incidente avvenuto a Firenze la polizia municipale, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118, sta lavorando per ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti sarebbe escluso il coinvolgimento di altri mezzi: la donna avrebbe fatto tutto da sola.

Per fortuna la caduta non ha avuto esiti tragici come invece accaduto, sempre a Firenze, lo scorso 9 agosto al 27enne Mohamed Fahim Abdul Rahuman: il giovane, originario dello Sri Lanka, mentre viaggiava col monopattino si era scontrato a un incrocio con una moto. Anche lui non aveva il caso, che forse avrebbe potuto salvarlo evitandogli il grave trauma cranico causa del decesso.

Proprio il Comune di Firenze sta portando avanti una battaglia per rendere più sicuro l'uso dei monopattini. Una nuova ordinanza firmata due giorni fa dal sindaco Dario Nardella e dall'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti stabilisce l'obbligo di indossare il casco per i conducenti di monopattini elettrici.

L'obbligo scatterà dall'1dicembre per dare il tempo alle società di sharing di mettersi in regola. Già a febbraio scorso Palazzo Vecchio aveva adottato un'ordinanza per il casco obbligatorio, poi annullata dal Tar. Sulla stessa linea si è mossa la Regione Toscana: il 30 agosto la Giunta ha approvato una legge per il casco obbligatorio, che adesso dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio regionale.

«Quando il Consiglio la approverà - ha spiegato il governatore Eugenio Giani - questa legge consentirà ai proprietari delle strade di poter imporre il casco obbligatorio».

Misure analoghe sono state già adottate dal sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano, subito dopo il caso della morte del 13enne: ieri ha firmato un'ordinanza che prevede obbligo del casco e limiti di velocità di 20 km all'ora sulle piste ciclabili e 5 nelle aree pedonali.