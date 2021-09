Milano, la lite per il barbecue finisce in tragedia: ucciso un uomo alle popolari di via Ovada

Una banale lite condominiale per un barbecue in cortile. Ci sarebbe questo dietro la sparatoria in cui ha perso la vita il 34enne Francesco Terlizzi, in un palazzo di malconce case Aler, in via Ovada alla Barona, periferia popolare di Milano.

Tutto è successo poco prima delle cinque del pomeriggio. Il 34enne originario di Terlizzi, con tre figli e già noto alle forze dell’ordine, avrebbe organizzato una grigliata in cortile con gli amici andata avanti per ore. Non è chiaro se tra lui e il 72enne Rocco Sallicandro, pescivendolo ambulante originario di Avellino, ci sia stata qualche precedente discussione.

In ogni caso - da quanto è emerso - forse stanco delle urla e della festa che andava avanti a oltranza, l’anziano è arrivato in cortile con in mano una delle pistole che deteneva regolarmente, una calibro 9 per 21. Ha anche sparato due colpi in aria per spingere i giovani ad allontanarsi.

Subito, stando a quanto ricostruito per il momento dai carabinieri del Nucleo investigativo, intervenuti per primi con i colleghi del Radiomobile, sarebbe nata una lite. Terlizzi si sarebbe fatto avanti per affrontare il vicino, e sarebbero venuti alle mani. Così il 72enne, sembrerebbe da terra, gli avrebbe puntato la pistola all'addome, facendo fuoco più volte. Gli amici di Terlizzi si sarebbero scagliati contro l’anziano, per disarmarlo e aggredirlo a calci e pugni.Quando i carabinieri con i soccorsi del 118 sono arrivati, il 34enne non c’era più. Gli amici lo avevano caricato in auto e accompagnato all’ospedale San Paolo dove è arrivato in condizioni disperate ed è morto dopo un aver subito un delicato intervento. C’era invece Salicandro seduto a terra con la sua pistola che, senza opporre resistenza, ha subito confessato agli investigatori: «Sono stato io». In codice giallo, è finito al pronto soccorso dell'Humanitas dov'è piantonato in stato di arresto per omicidio.Tra urla e reticenza dei vicini di casa e testimoni, non è stato facile per i carabinieri ricostruire la dinamica della lite e dell’omicidio.