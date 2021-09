Milano, la Torre dei Moro tramutata in torcia in appena tre minuti

Pochissimi minuti, pare solo tre, per passare dal fumo che inizia ad avvolgere l'edificio al grattacielo che diventa una torcia con le fiamme che si propagano rapidissime e pezzi incandescenti della struttura che cadono verso terra. Alcuni nuovi video, girati da residenti della zona e acquisiti nell'inchiesta della Procura di Milano, mostrano il maxi incendio della Torre dei Moro di via Antonini, che per fortuna non ha causato né vittime né feriti, in tutta la sua drammaticità e particolarità.

Mentre le indagini, che si indirizzano soprattutto sulle carenze nella sicurezza, vanno avanti: è stata individuata la ditta che avrebbe realizzato i pannelli del rivestimento esterno, la Aza Aghito Zambonini di Fiorenzuola (Piacenza). Dall'istante in cui si è sviluppato il rogo, probabilmente in un appartamento al 15esimo piano, a quando il palazzo è stato completamente circondato dalle fiamme sarebbe trascorso un quarto d'ora. Nelle nuove immagini, raccolte nell'indagine per disastro colposo coordinata dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzzella, si vede la rapida sequenza dal fumo alle fiamme. Dalle prime analisi è stato accertato che una propagazione così veloce è stata determinata da un "effetto camino" dovuto allo spazio di aria che stava tra il 'cappotto termico' del rivestimento esterno, a forma di vela, e la struttura principale. I pannelli della facciata, poi, sono bruciati "come cartone", aumentando l'intensità e la rapidità dell'incendio, a detta degli stessi inquirenti.

A produrli, stando alle verifiche dei vigili del fuoco, sarebbe stata la Aza Aghito Zambonini, che, come si legge on line, realizza "rivestimenti con pannelli di alluminio o alucobond". Intanto, l'azienda tedesca 3A Composites GmbH che produce l'Alucobond (marchio registrato) ha precisato che "il pannello composito di alluminio utilizzato nella facciata della Torre" non era costruito con questo materiale. Per arrivare a capire di che cosa fossero fatti sono in corso le analisi dei vigili del fuoco e andrà chiarito pure se il materiale indicato nei documenti di costruzione sia lo stesso effettivamente usato. Con gli accertamenti sul funzionamento dei sistemi antincendio (non si sarebbe attivato l'allarme e le bocchette dell'impianto idrico non funzionavano in molti piani) si vuole andare a vedere anche se sono state rispettate le normative, come il testo unico del 2011 sulla prevenzione degli incendi. E gli inquirenti stanno studiando la mole di carte acquisite, tra cui la concessione edilizia e i registri della manutenzione.

I passaggi successivi saranno l'iscrizione dei primi nomi nel registro degli indagati, tra costruttori, responsabili dei lavori e della sicurezza e progettisti e l'affidamento di consulenze ad esperti. Da stabilire con certezza anche le cause del rogo. Per ora non si esclude l'ipotesi di un cortocircuito all'interno o all'esterno dell'appartamento nel mirino, né un malfunzionamento di un impianto e nemmeno l'autocombustione di batterie o altro, anche perché sembra che il figlio del proprietario, lasciando l'abitazione per le vacanze, avesse staccato la luce. Intanto, il Comune ha attivato un supporto psicologico per i condomini, che hanno iniziato a recuperare i beni che non sono andati distrutti, grazie all'aiuto dei vigili del fuoco che sono saliti (inaccessibili i piani 14, 15 e 16) parlando con loro in videochiamata.

«Oggi finalmente potremo constatare cosa rimane dei nostri effetti personali. Molte persone e molte famiglie hanno necessità di aiuto», ha scritto il rapper Mahmood, uno degli abitanti della Torre, su Instagram.