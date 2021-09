Bassetti sentito in procura: “Ho trovato l’appoggio di Stato e magistratura. Mi sento più tranquillo”

«Esco da qua più forte perché sento che lo Stato e la magistratura sono dalla mia parte», ha dichiarato Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, dopo essere stato ascoltato in procura. A indagare sulle minacce indirizzate dai No Vax è il procuratore capo facente funzioni Francesco Pinto. Al momento sono otto le persone denunciate per minacce, un numero che potrebbe aumentare nei prossimi giorni. Bassetti, accompagnato dall’avvocato Rachele De Stefanis, ha parlato per circa un’ora ripercorrendo tutti gli episodi di insulti e minacce subite dallo scorso inverno.

L'ultimo episodio risale a domenica 30 agosto, quando l’infettivologo è stato aggredito per le strade di Genova da un quarantaseienne. E’ stato inseguito dall’uomo – poi denunciato – che l’ha minacciato urlando frasi come «ci ucciderete tutti con questi vaccini, ve la faremo pagare».

Bassetti è stato anche oggetto di ripetute minacce e molestie sui gruppi Telegram riferibili alla galassia No Vax italiana. Tra questi, il canale “Basta dittatura”, uno dei centri logistici delle manifestazioni anti Green Pass delle ultime settimane. Tra il 29 e il 30 agosto gli amministratori del gruppo hanno pubblicato un post in cui si invitavano gli utenti a pubblicare numeri e indirizzi di medici, politici e personaggi pubblici che hanno espresso posizioni favorevoli alla vaccinazione contro il Covid. Con un invito: inondare di messaggi i soggetti vittima dell’odio no Green Pass. Dopo questa richiesta alcuni membri della chat hanno diffuso numeri dicellulare riferibili a diversi scenziati, come il virologo Fabrizio Pregliasco e lo stesso Bassetti.

«Sono venuto in procura – conclude il medico – non per chiedere una tutela come il presidente di una squadra di calcio minacciato dai tifosi, ma perché parlo da uomo di uno Stato il cui sistema sanitario dice di vaccinarsi. Sono molto soddisfatto perché oggi ho trovato veramente appoggio, collaborazione e conforto. È la dimostrazione che dopo aver chiesto aiuto la procura di Genova ha recepito. Vado via di qua più tranquillo».

