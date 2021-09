Casal di Principe, proteste e lacrime per la demolizione degli immobili abusivi: “Le ruspe non abbattono solo casa nostra ma anche noi stessi”

Ruspa in azione a Casal di Principe (Caserta) per la demolizione di un immobile abusivo (Ansa / Antonio Pisani)

«Le ruspe non hanno abbattuto solo le mura di casa nostra, ma anche noi stessi, le nostre moglie, i nostri figli». A parlare sono i due fratelli Stabile, gli operai di Casal di Principe, paesino dell’agro aversano, a una trentina di chilometri dalla città di Napoli, che negli ultimi mesi hanno provato con ogni mezzo ad opporsi all’abbattimento della palazzina abusiva realizzata una ventina d’anni fa, ma che di fatto hanno perso la battaglia.

«Adesso siamo senza abitazione, ospiti di un altro nostro fratello, che ha una casa moto piccola e non può gestire a lungo la situazione. La chiesa ha promesso di aiutarci, di trovarci un alloggio momentaneo; il municipio ha garantito ci sarà vicino. Ma dopo quello che ci è successo, dopo aver visto le ruspe buttare giù l’unica nostra abitazione, dopo aver sentito le forze dell’ordine minacciarci che se non avessimo lasciato spontaneamente casa gli assistenti sociali avrebbero affidato i nostri figli a strutture pubbliche di assistenza, siamo completamente svuotati, e non crediamo più a nessuno».

Per arrivare in via Ancona, stradina sterrata alla periferia del Comune di Casal di Principe, dove si trovano quelle che ormai sono solo le macerie della casa dei fratelli Stabile dove abitavano con le rispettive moglie e entrambi con due figli piccoli, bisogna abbassare il finestrino dell’auto e chiedere indicazioni alla gente del posto, come si faceva alla vecchia maniera. Perché neanche il navigatore satellitare la riconosce.

Qui, fra palazzine ancora in costruzione, immobili non completi strutturalmente ma già abitati, aree di terreno incolto e recintate alla meno peggio (alcune adibite ad allevamento di piccoli animali da cortile) e ammassi di rifiuti non raccolti ieri si è materializzato lo Stato, rappresentato da uomini e donne di polizia, carabinieri e guardia di finanza che accompagnavano le ruspe che hanno demolito una palazzina composta da due appartamenti.

E l’operazione, seppure compiuta in piena legalità ha scontentato tutti nel paesino dell’agro aversano, compreso il sindaco anticamorra, Renato Natale, al suo secondo mandato, eletto nelle fila del partito democratico. «Perché la legalità, nel caso degli abbattimenti degli immobili abusivi, non è andata in asse con la giustizia», ha spiegato il sindaco in una conferenza stampa, durante la quale il primo cittadino ha presentato le dimissioni dalla guida dell’amminitrazione.

«Il mio non è un atto di debolezza, piuttosto di lotta – ha ribadito Natale, che poi ha aggiunto – negli anni passati ho contrastato ogni forma d’illegalità, compreso quella di matrice camorristica, quella rappresentata dal crimine organizzato. Oggi mi trovo a confrontarmi con uno Stato che non mi ascolta. Oggi non hanno perso solo i fratelli Stabile, non ho perso solo io. Ma quelle ruspe in azione a Casal di Principe hanno fatto perdere tutti, ha perso l’intera Italia».

Natale nel corso delle ultime settimane ha chiesto più volte alla procura di Santa Maria Capua Vetere una deroga negli abbattimenti, di almeno tre mesi. In questo periodo l’amministrazione comunale sarebbe riuscita a completare la ristrutturazione di una villa appartenuta al boss sanguinario della camorra, Giuseppe Setola, confiscata e destina a housing sociale. Qui avrebbe potuto ospitare le due famiglie indigenti che abitavano nella casa demolita ieri. «Ma dalla Procura, contatta in più modi e in diverse occasioni, non ho avuto neanche una singola risposta, neanche negativa, zero», chiosa amaramente il sindaco.

Ma come mai l’intera amministrazione comunale si è schierata a favore della deroga alla demolizione di un immobile comunque abusivo, e la stessa Legambiente, che della lotta all’abuso edilizio ne ha fatto una delle sue prime bandiere, è uscita con un comunicato in parte a favore delle istanze del sindaco dimissionario di Casal di Principe? Perché nel paesino dell’agro aversano l’immobile dei fratelli Stabile non è l’unico realizzato in violazione di leggi e codici, anzi. Qui una casa su tre non è stata costruita regolarmente, e stiamo parlando di millesettecento fra appartamenti e ville, su un totale di poco superiore ai cinquemila.

«Molte di queste case – dice Marisa Diana – vicesindaco, sono ancora grezze, alcune realizzate per speculazione edilizia, come seconde case. Perché non cominciare da queste? Se le ruspe fossero arrivate per chi ha costruito su demanio pubblico, in aree gravate da vincoli urbanistici, paesaggistici e condizioni simili, noi dell’amministrazione saremmo stati solo felici. Se ci sono così tante case da abbattere, la nostra domanda è: perché iniziare da quelle di famiglie indigenti? Perché da chi ha costruito senza licenza ma comunque in zone edificabili? Perché iniziare da case abitate da chi non ha un’altra sistemazione?».

Da dati in possesso al Comune sono duecentocinquanta le abitazione già inserite nel registro delle demolizioni per le quali non è possibile più alcun appello o sanatoria. Chiaramente l’ordine di abbattimento è segreto, ma i costi per le demolizioni sono particolarmente ingenti. «L’abbattimento dell’appartamento di via Ancona costerà ai contribuenti di Casal di Principe duecentocinquantamila euro – fa sapere la vicesindaca – per sostenere queste spese abbiamo sottoscritto un mutuo. Per gli undici abbattimenti precedenti abbiamo fatto debiti per unmilionettocentomila euro. Se dovessero essere abbattuti tutti gli immobili irregolari della nostra città, servirebbero 38milioni d’euro, una cifra monstre che non solo ci manderebbe in dissesto finanziario, ma che metterebbe in ginocchio l’intera Casal di Principe forse per sempre».