Covid in Italia, il bollettino del 2 settembre: 6.761 nuovi contagi e 62 morti. Tasso di positività al 2,3%

I nuovi casi di coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore sono 6.761, in aumento rispetto ai 6.503 di ieri. Le vittime sono 62. Ieri ne erano state registrate 69. 293.067 i tamponi effettuati, in lieve diminuzione rispetto ai 303.717 di ieri, per cui il tasso di positività sale al 2,3% (rispetto al 2,14% di ieri). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 62 (ieri 69), per un totale da inizio pandemia di 129.352. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 4.205 con una diminuzione di 26 unità rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 555 (15 in piu'), con 49 ingressi del giorno (ieri 40).

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

Vaccini anti-Covid. Sicurezza, durata protezione, adolescenti: le risposte alle domande più frequenti

Sono 255 i nuovi positivi al Covid-19 (di cui 31 dopo test antigenico), pari all'1,3% di 19.898 tamponi eseguiti, di cui 13.879 antigenici. Dei 255 nuovi casi, gli asintomatici sono 104 (40,8%). I casi sono così ripartiti: 55 screening, 120 contatti di caso, 80 con indagine in corso, 6 importati dall’estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 377.049. I ricoverati in terapia intensiva sono 20 (+3 rispetto a ieri), mentre cala il dato complessivo negli altri reparti, ora a 158 (- 5 rispetto a ieri). Si sono inoltre verificati 3 decessi, erano stati zero ieri), portando il dato regionale piemontese complessivamente 11.720. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.459, i nuovi guariti 188 (361.692 da inizio pandemia).

Lombardia

A fronte di 47.930 tamponi effettuati, sono 656 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (1,3%). Diminuiscono i ricoverati nei reparti ordinari (-11 rispetto alla giornata di ieri) dove sono 348 i posti occupati, mentre in crescita i pazienti in terapia intensiva (+4) per un totale di 50. I decessi sono 4 nelle ultime 24 ore, 33.927 dall'inizio della pandemia. Il dato complessivo dei tamponi analizzati da febbraio 2020 sale a 13.646.663. Lo riporta il bollettino della Regione. I contagi in provincia di Milano sono 144, di cui 52 in città. Anche Varese supera quota 100 positivi con 107 casi emersi nelle ultime 24 ore. Questo il quadro delle altre province lombarde: Bergamo 53; Brescia 78; Como 38; Cremona 13; Lecco 18; Lodi 27; Mantova 42; Monza e Brianza 32; Pavia 48; Sondrio 11.

Valle d’Aosta

Nessun decesso e tre nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta nella giornata di oggi, secondo i dati Covid nel bollettino della regione. I positivi portano il totale dei contagiati da inizio pandemia a 12.025. I casi positivi attuali sono 106, tutti in isolamento domiciliare. I casi testati complessivamente sono 80.786, mentre il totale dei tamponi effettuati è 168.317. Dall’inizio della pandemia i decessi di persone risultate positive al Covid sono 473.

Liguria

In calo gli ospedalizzati per Covid in Liguria: sono 82, di cui 10 in terapia intensiva, a fronte dei 9 di ieri. Complessivamente ci sono due ricoverati in meno. Nelle ultime 24 ore non ci sono stati decessi, con il numero dei morti da inizio pandemia fermo a 4.386. I nuovi contagi sono 168, i tamponi effettuati 7.471 (3.436 molecolari, 4.035 rapidi). Il tasso di positività sale al 2,24%: ieri era a 1,63%. Tra i nuovi positivi, 49 provengono dall'area di Genova, 39 dallo spezzino, 28 dal savonese, 27 dall’imperiese, 21 dal Tigullio, mentre 4 sono persone non residenti in regione. Il numero dei positivi torna a salire, dopo la frenata di ieri: sono 3.173, 56 in più rispetto alle scorse 24 ore. I guariti sono 112. In isolamento domiciliare ci sono 1868 persone, 40 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1566: ieri erano 1597. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 7.533. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 831.222, mentre quelli somministrati complessivamente sono 2.008.768 (l'89% della popolazione).

Veneto

Cresce ancora la curva dei nuovi contagi Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 844 nuovi positivi, uno dei dati più alti delle ultime settimane, e si registrano 2 vittime, in calo rispetto alle 3 di ieri. I decessi, dall'inizio dell'epidemia, salgono a 11.691, gli infetti a 456.338. Torna a salire il numero dei soggetti positivi in isolamento, 13.056 (+261). Sostanzialmente invariato il quadro dei dati clinici: sono 231 (-1) i ricoverati nelle are mediche, e 55 (+1) quelli nelle terapie intensive.