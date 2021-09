Coronavirus, gli under 20 sono più vaccinati della fascia 30-50 anni

Lieve incremento nel numero di positivi, stabili i decessi. Per chi non si è anora sottoposto all’iniezione il rischio di ospedalizzazione è del 85,3% in più rispetto a chi ha già ricevuto due dosi

ROMA. Rimangono stabili i contagi della settimana dal 25 al 31 agosto rispetto alla precedente (45.134 contro 45.251), così come i decessi (366 contro 345). Si registra invece un lieve aumento di casi attualmente positivi (137.925 vs 135.325), persone in isolamento domiciliare (133.129 vs 130.785), ricoveri con sintomi (4.252 contro 4.036) e terapie intensive (544 contro 504), che crescono del 7.9%. Si tratta di un incremento ancora debole, con una media di 43 ingressi rispetto ai 40 della settimana precedente. La percentuale cresce invece se confrontata con i dati del 14 luglio, quando i ricoverati in terapia intensiva erano 151.

Rimane però costante il rapporto fra vaccinati e non vaccinati, con un rischio di aumento di ospedalizzazioni, ricoveri in terapia intensiva e decessi rispettivamente dell'85,3%, 89,3% e 78,9% per chi non ha ricevuto nemmeno una dose di vaccino rispetto a coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.

Sono 9 le regioni maggiormente interessate dall’incremento percentuale dei nuovi casi, mentre sono 12 quelle in cui crescono gli attualmente positivi. A livello nazionale il tasso di occupazione rimane basso, ma si rilevano notevoli differenze regionali: si trovano sopra la soglia del 15% Sicilia (23%) e Calabria (17%).

Sono 11 le province con oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Enna (310), Siracusa (270), Caltanissetta (261), Ragusa (252), Cagliari (210), Catania (191), Palermo (172), Reggio di Calabria (167), Messina (164), Trapani (162), Sud Sardegna (156).

Mentre i contagi rimagono stabili, si attesta un cambio di rotta sul fronte delle forniture di vaccini: nelle ultime 4 settimane viene sfiorata quota 15 milioni di dosi a fronte di 10,1 milioni delle 4 settimane precedenti. «Le scorte attualmente disponibili - spiega Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - ammontano ad oltre 7,8 milioni di dosi di vaccini a mRNA, un numero ampiamente sufficiente ad accelerare la campagna vaccinale in questa fase che precede la riapertura delle scuole». Al 1 settembre, inoltre, il 71,9% della popolazione (42.609.377 di persone) ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+841.834 rispetto alla settimana precedente) e il 63,9% (37.882.252) ha completato il ciclo vaccinale (+1.195.342). In aumento nell'ultima settimana il numero di somministrazioni (n. 1.832.949) che, dopo un crollo da fine luglio, ha ripreso a salire raggiungendo quota 270 mila il 31 agosto.

Il numero di prime dosi sul totale si attesta però ancora intorno al 40% ed è impossibile prevedere una percentuale di incremento nelle prossime settimane, dato lo scarso numero di prenotazioni. Tra la popolazione over 50, l’87,8% ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, ma rimangono nette differenze regionali: dal 92,4% della Puglia al 81,4% della Sicilia. Copertura quasi totale per gli Over 80, che hanno completato il ciclo vaccinale in 4.183.962 (il 93,4%); ancora al 76,6% è la fascia 50-59 anni: degli oltre 9,4 milioni, 7.239.376 hanno completato il ciclo vaccinale e 529.748 (5,6%) hanno ricevuto solo la prima dose. Complessivamente sono 4,4 milioni gli over 50 parzialmente o totalmente privi di copertura vaccinale, di cui 3,34 milioni (12,2%) non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose, con rilevanti differenze regionali: dal 18,6% della Sicilia al 7,6% della Puglia

Salgono più rapidamente le curve degli under 50, in particolare la fascia 12-19 e quella 20-29, che superano le percentuali di copertura delle fasce anagrafiche 30-39 e 40-49.

L'efficacia del vaccino da aprile ad oggi rimane stabile e superiore al 94% nel ridurre i decessi e le forme severe di malattia che richiedono ospedalizzazione e ricovero in terapia intensiva. Si rileva invece una progressiva riduzione dell'efficacia delle coperture vaccinali nei confronti di infezioni asintomatiche e forme lievi di malattia che non necessitano di ricovero, che risultano strettamente legate all’età: al 22 agosto l'efficacia è del 67,4% nella fascia 12-39 anni e del 77,1% in quella 40-59 anni (al 4 luglio erano rispettivamente 79,8% e 80,8%).