Covid in Italia, il bollettino del 3 settembre: 6.735 nuovi contagi e 58 morti

I dati regione per regione. Ricoveri in calo, tasso di positività stabile al 2,3%

Sono 6.735 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 6.761 di ieri ma soprattutto i 7.826 di venerdì scorso: come evidente da qualche giorno, la curva sembra piegare verso il basso. I tamponi sono 296.394, 3mila meno di ieri, con il tasso di positività stabile al 2,3%.

I decessi sono 58 (ieri 62), per un totale di 129.410 vittime dall'inizio dell'epidemia. Anche i ricoveri sembrano rallentare: quelli nei reparti ordinari sono ancora in calo, 41 in meno (ieri -26), e scendono a 4.164 in tutto, mentre le terapie intensive sono una in piu' (ieri +15) con 42 ingressi del giorno, e sono 556.

I dati regione per regione: Abruzzo

Sono 87 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 79.404. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2.532 (si tratta di un 96enne della provincia di Pescara, il cui decesso è avvenuto nei giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 74.663 dimessi/guariti (+141 rispetto a ieri).

Basilicata

Sono stati processati 1.017 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 61 (e tra questi 53 sono residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Nella stessa giornata sono state registrate 41 guarigioni, tutte riferite a residenti in Basilicata.

Calabria

Lieve flessione dei contagi in Calabria dove, però, nelle ultime 24 ore si registrano sette vittime - due delle quali avvenute il 25 ed il 26 agosto scorso in Rsa come comunicato dalla Asp di Crotone - che portano il totale a 1.327. i nuovi casi sono 298 (ieri 324), con il tasso di positività che scende da 8,63% a 7,75%. Stabili i ricoveri in area medica (171) con un -1 in terapia intensiva (14). I casi attivi sono 5.071 (+48), gli isolati a domicilio 4.886 (+49) e i nuovi guariti 243.

Campania

Sono 369 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 17.591 tamponi processati. Lo rende noto l'unità di crisi della Regione Campania. Sono 5 i decessi di cui due avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 25 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei disponinili); 347 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).

Emilia Romagna

Sono 721 i nuovi positivi su un totale di 33.490 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,1%. Tre i nuovi decessi: una donna di 64 anni in provincia di Reggio Emilia, una 78enne in provincia di Ferrara e una 92enne in quella di Forlì-Cesena. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 49 (+1 rispetto a ieri), 395 quelli negli altri reparti Covid (+7). Questi i principali dati sull’emergenza sanitaria diffusi dalla Regione.

Friuli Venezia Giulia

Su 4.086 tamponi molecolari sono stati rilevati 119 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,91%. Sono inoltre 3.703 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 19 casi (0,51%). Nessun decesso. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 13, mentre rimangono 53 gli ospedalizzati in altri reparti, fa sapere il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Lazio

Oggi su 7419 tamponi nel Lazio e 12199 antigenici per un totale di 19618 test, si registrano 430 nuovi casi positivi (+26), sono 117 i casi in meno rispetto a venerdì 27 agosto, 8 i decessi (+4) compresi i recuperi, 446 i ricoverati (-4), 67 le terapie intensive (+1) e 589 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 201. Il monitoraggio settimanale conferma Rr in calo. Stabili dati su ospedalizzazione. Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Liguria

Sono 159 i nuovi casi registrati nell'ultimo report diffuso da Regione Liguria: nelle ultime 24 ore effettuati 3.301 tamponi molecolari, 3.959 antigenici rapidi. Sono 80 i pazienti ricoverati, 2 in meno di ieri. Di questi, 10 sono in terapia intensiva. Il bollettino riporta un nuovo decesso: sono 4.387 le vittime da inizio emergenza. Dei 2.291.866 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 2.016.534, ovvero l'88%.

Lombardia

A fronte di 45.270 tamponi effettuati, sono 647 i nuovi positivi in Lombardia, con un tasso di positività dell'1,4%, in leggera crescita rispetto all'1,3% dei giorni scorsi. Solo un nuovo ingresso in terapia intensiva, 4 invece negli altri reparti, mentre sono due i decessi, per un totale di 33.929 da inizio pandemia.

Marche

Cala il numero di nuovi positivi (177; 224 il giorno precedente) e di ricoverati (79; -8) mentre si registra il decesso di un 75enne di San Benedetto del Tronto, con patologie pregresse, che fa salire il totale regionale a 3.049. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. L'incidenza di contagi su 100mila abitanti nell'ultima giornata è di 74,26% (77,59% ieri).

Molise

Mentre in Italia i contagi scendono, in Molise salgono. Nel settimanale monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità emerge un peggioramento della situazione dei dati in regione a cominciare dall'indice Rt che questa settimana raddoppia e in regione passa da 0,52 a 1,26. Sale leggermente anche il dato dell'incidenza dei nuovi casi che ha la soglia di allarme fissata a 50 casi ogni 100mila abitanti. In Molise il dato è ora 41,1 contro 22,6 di una settimana fa. Sul fronte ospedaliero in regione si registra il 4,5 per cento dei posti occupati in area medica e lo zero per cento in terapia intensiva.

Piemonte

Stabile il numero dei ricoverati negli ospedali del Piemonte: in terapia intensiva sono 20 (come ieri), negli altri reparti 159 (+1). Il bollettino dell'unità di crisi della Regione riporta 286 nuovi casi, con un tasso dell'1,1% rispetto ai 28.600 tamponi diagnostici processati (23.356 antigenici), con una quota di asintomatici del 29%. Oggi non sono stati registrati casi di morte, le persone in isolamento domiciliare sono 3.538, i nuovi guariti 206.

Puglia

In Puglia sono 338 i nuovi casi di positivi al covid su 14.743 test giornalieri registrati, con una incidenza del 2,29%. Tre sono le persone morte. La provincia più colpita è quella di Lecce con 115 nuovi casi. Le persone attualmente positive sono 4.383 mentre sono 228 le persone ricoverate in area non critica e 20 i ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente sono 6.717 le persone morte dall'inizio della pandemia e 264.399 i casi totali.

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 269 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 3107 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8322 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 24 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 227 (1 in meno rispetto a ieri). 6835 sono i casi di isolamento domiciliare (201 in meno rispetto a ieri). Si registra un decesso: una donna di 86 anni residente a Cagliari.

Sicilia

Sono complessivamente 1.348, su 21.978 tamponi processati, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 28.130. L'isola resta al primo posto in Italia per contagi giornalieri. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 1.322, mentre le 21 vittime solo 2 riguardano decessi registrati oggi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 842, mentre si trovano in terapia intensiva 115 pazienti.

Toscana

Sono 525 i nuovi casi Covid in Toscana (503 confermati con tampone molecolare e 22 da test rapido antigenico), che portano il totale a 272.943 dall’inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 255.070 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.069 tamponi molecolari e 9.167 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,9% è risultato positivo.

Trentino-Alto Adige

Sono 83 i nuovi casi in Alto Adige su 6.958 tamponi processati nella giornata di ieri. Il numero dei decessi resta 1.185 da inizio pandemia, dato aggiornato dopo un mese esatto pochi giorni fa quando era stato comunicato un decesso. I pazienti covid ricoverati negli ospedali sono 24, 19 nei normali reparti (due in meno rispetto al dato comunicato ieri) e 5 in terapia intensiva. In Trentino sono 37 i nuovi casi di Covid-19 su 3.469 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore nessuna persona è deceduta e il dato delle vittime per coronavirus resta fermo a 1.431. Migliora la situazione negli ospedali dove si trovano 18 pazienti covid ricoverati, nessun in terapia intensiva. Sotto il piano vaccinale i trentini che hanno ricevuto la doppia dose di vaccino sono 314.934 su un totale di 691.677 somministrazioni.

Umbria (dati non ancora pervenuti)

Valle D’Aosta

Nessun decesso e tre nuovi casi positivi in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo a 12.028. I positivi attuali sono 102 quattro in meno di ieri e tutti in isolamento domiciliare. I casi testati sono complessivamente 81.051, i guariti rispetto a ieri sono cresciuti di sette unità a 11.453. I decessi di persone risultate positive da inizio epidemia sono 473.

Veneto

Non accennano a scendere i dati del Covid in Veneto, anche oggi alle prese con un numero importante di nuovi positivi, 637 nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell’epidemia di 456.975. Si contano anche due vittime. Il dato dei decessi raggiunge quota 11.693. Lo riferisce il bollettino della Regione. È contenuto invece l’aumento dei soggetti positivi in isolamento, 13.079 (+23). Sempre basso il tasso di occupazione negli ospedali: oggi sono 225 (-6) i ricoverati nelle are mediche, e 54 (-1) quelli nelle terapie intensive.