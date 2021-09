Morti sul lavoro, camionista asfissiato in autocisterna nel Parmense. Monterotondo: cede il tetto del capannone, muore il titolare. Grave il figlio

Probabilmente è morto asfissiato nell'autocisterna del suo tir, dove era sceso per recuperare una guarnizione caduta. Sarà l'autopsia a fare chiarezza su quanto avvenuto la scorsa notte intorno alle due a Fidenza (Parma). A perdere la vita un uomo di 47 anni, Massimo Amici, camionista residente in provincia di Macerata. È solo l'ultimo dramma sul lavoro degli ultimi mesi in Emilia, dopo tragedie come quella di Laila El Harim rimasta schiacciata in un macchinario nel Modenese. E al quale si aggiunge, sempre nelle ultime ore, un infortunio mortale vicino Roma, dove il titolare di una tipografia è morto per una caduta da un tetto che ha ceduto. Con lui il figlio, rimasto ferito in modo grave.

*** La mappa dei morti sul lavoro nel 2021

Secondo quanto accertato dai carabinieri a Fidenza, l'autotrasportatore 47enne stava facendo arieggiare il mezzo dopo aver scaricato del vino sul retro dello stabilimento dell'azienda Giotti, importante realtà nell'imbottigliamento di bevande. Con un trasporto di vino spesso rimangono all'interno delle cisterne residui di azoto o etanolo. Massimo Amici a un certo punto sarebbe sceso autonomamente nella cisterna dalla botola superiore, per recuperare una guarnizione, ma da lì non è più uscito. Ad accorgersi di lui alcuni addetti, che in precedenza gli avevano chiesto di spostare il mezzo, e un suo collega camionista, che lo stava cercando. Il 47enne è stato notato privo di sensi in fondo alla cisterna e così sono scattati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dal camion e gli operatori del 118 hanno a lungo provato a rianimare Massimo. Per lui però non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio ora indagano i carabinieri della compagnia di Fidenza, coordinati dal pm di turno della Procura di Parma Andrea Bianchi, che ha raggiunto il luogo dell'incidente, e il personale dell'ispettorato del Lavoro, che ha avviato verifiche. La salma del camionista, che risulta essere proprietario della motrice del camion, è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che a breve disporrà la consulenza medico legale. Il camion è stato sottoposto a sequestro.

Diversa la dinamica dell'infortunio mortale avvenuto ieri pomeriggio a Monterotondo, nella città metropolitana di Roma. Un uomo di 58 anni, titolare di una tipografia, è morto a causa del cedimento del tetto di un capannone industriale. Nell'incidente è rimasto gravemente ferito anche suo figlio, un ragazzo di 27 anni, trasportato in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma. I due, secondo quanto ricostruito, stavano controllando lavori di riparazione in corso da alcuni giorni sul tetto quando, intorno alle 18.30, la struttura ha ceduto. Il volo di cinque metri è stato fatale per il titolare dell'attività, mentre il 27enne ha riportato varie fratture. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monterotondo che indagano insieme a personale dell'Asl Roma 5. La salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale della 'Sapienza' dove verrà effettuata l'autopsia.