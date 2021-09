Papa: “La pandemia ha mandato in crisi la politica. Urge collaborazione multilaterale”

CITTA’ DEL VATICANO. Descrive una politica “in crisi da pandemia” Papa Francesco, ricevendo in udienza i membri della "Fondation Leaders pour la Paix". Il Pontefice cita in più passaggi l'enciclica “Fratelli tutti”. E sottolinea che una politica deve attuarsi «come architettura e artigianato della pace».



Appello



«E' urgente favorire il dialogo e la collaborazione multilaterale, perché gli accordi multilaterali garantiscono meglio di quelli bilaterali la cura di un bene comune realmente universale e la tutela degli Stati più deboli», esorta Jorge Mario Bergoglio. E precisa che per costruire la pace sono necessarie «l’architettura nella quale intervengono le varie istituzioni della società e l'artigianato che dovrebbe coinvolgere tutti, anche quei settori che spesso sono esclusi o resi invisibili».«Si tratta dunque - spiega il Papa- di lavorare contemporaneamente a due livelli: culturale e istituzionale. Al primo livello è importante promuovere una cultura dei volti, che ponga al centro la dignità della persona, il rispetto per la sua storia, specialmente se ferita ed emarginata. E anche una cultura dell'incontro, in cui ascoltiamo e accogliamo i nostri fratelli e sorelle, con fiducia nelle riserve di bene che ci sono nel cuore della gente. Al secondo livello -quello delle istituzioni - è urgente favorire il dialogo e la collaborazione multilaterale».

Effetto Covid

La pandemia, «con il suo lungo strascico di isolamento e di iper-tensione sociale, inevitabilmente ha messo in crisi anche l'agire politico in se stesso, la politica in quanto se». Ma ciò «può diventare un'opportunità, per promuovere una “migliore politica”, senza la quale non è possibile lo sviluppo di una comunità mondiale, capace di realizzare la fraternità a partire da popoli e nazioni che vivano l'amicizia sociale».