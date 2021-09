Roma, non “decolla” il drone per la misurazione della temperatura dei bagnanti in spiaggia

Un caso che è diventato il “pasticciaccio” di fine estate, l’idea dalla Asl Roma 3 di misurare a distanza la temperatura dei bagnanti sul litorale romano. A farlo, questo fine settimana, doveva essere un drone dotato di termoscanner che sarebbe dovuto volare su un tratto di spiaggia a Ostia. Obiettivo: intercettare le persone con qualche grado di troppo nell’ambito dei provvedimenti anti Covid. L’annuncio dell’iniziativa era stato dato ufficialmente qualche giorno fa sulla pagina Facebook della Azienda sanitaria locale che fa capo al decimo municipio, ovvero il territorio capitolino che si affaccia sul mare.

Il programma

C’erano le date, 4 e 5 settembre e l’indicazione del luogo esatto in cui era stata programmata l’operazione vale a dire tra «il chiosco del Coconait e il Plinius (storico stabilimento balneare lidense, ndr)». Dalle 11 alle 16 il drone doveva volare a un’altezza non inferiore a 25 metri dal livello dell’acqua e a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone e avrebbe usato una telecamera termica a circuito chiuso. In caso di superamento del limite fissato a 37,5 gradi sarebbe scattata una procedura che avrebbe portato il personale degli stabilimenti balneari ad invitare i bagnanti con la febbre a sottoporsi al tampone.

«Il controllo delle temperature avverrà in modo automatico da parte del dispositivo sulla spiaggia» si leggeva nel post pubblicato giovedì scorso, 2 settembre.

La Regione Lazio si dissocia

Il post ora non c’è più. Rimosso dopo la presa di distanza dell’iniziativa da parte dell’assessore alla Salute della Regione Lazio Alessio D’Amato. Appena è venuto a conoscenza della ricognizione a (sua) sorpresa ha tuonato: «Su Ostia non ci sarà alcun volo di drone, è un’iniziativa autonoma della Asl Roma 3 che non rientra nella programmazione dell’Unità di Crisi Covid-19. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha chiesto una relazione al Direttore Generale della Asl. Attualmente le uniche sperimentazioni condivise, con l’ausilio dei droni, riguardano il trasporto di medicinali e sono state fatte dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù».

Dietro front dunque dell’azienda sanitaria che fa sparire la comunicazione social (nella quale appariva anche il logo della Regione). La giustificazione formale dell’annullamento si faceva risalire al maltempo previsto nel fine settimana. In realtà dietro al nulla di fatto non ci sarebbero motivazioni di tipo metereologico.

Questioni di privacy

Già prima dello stop l’iniziativa aveva scatenato mille polemiche da parte di tanti che criticavano la decisione della Asl. Fra i commenti di disapprovazione quelli di chi trovava inutile fare quest’esperimento a estate finita, chi segnalava i dati falsati dal calore provocato dal sole. E chi tirava in ballo questioni di privacy. «Acceso un faro su alcune iniziative che prevedono con troppa facilità l’utilizzo dei droni. Il Garante della Privacy ha aperto tre istruttorie nei confronti del Comuni di Bari, di Roma Capitale e della Asl Roma 3» si legge sull'account ufficiale del Garante per la protezione dei dati personali.

I commenti

«Ma usiamoli piuttosto per monitorare i parchi, prevenire gli incendi o creare video promozionali del nostro patrimonio storico, non per scansionare una spiaggia quando si prevedono 30° all’ombra...- aveva aggiunto Alessandro Urbani Cremona fondatore di Sos patrimonio storico di Roma - ps. tranquilli, l'evento è stato annullato quando gli hanno fatto notare che dopo 5 minuti si sarebbe cotto anche il drone».

Critica anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che su Facebook parla di «un metodo da Corea del nord». Mentre Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia,su Twitter scrive: «Capisco che al Pd sono abituati a metodi da regime comunista cinese, ma Zingaretti che manda un drone ad Ostia per controllare la Temperatura dei presenti è ben oltre la dittatura del Grande Fratello di Orwell. Semplicemente inaccettabile».

I precedenti a Treviso

Non è la prima volta che in Italia si utilizzano i droni per misurare la temperatura a distanza. A farlo all’inizio della pandemia, nella primavera del 2020, è stata la polizia locale di Treviso che ha usato le telecamere con termoscanner dall’alto nelle strade della città veneta per misurare la temperatura ai passanti. E individuare così le persone potenzialmente contagiose nelle aree pubbliche. Oltre a quelle non autorizzate a spostarsi perché magari in quarantena.