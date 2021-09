Sparatoria in centro a Trieste dopo una lite: otto feriti, fermate due persone

Un regolamento di conti da bande. Sarebbe questo il motivo della sparatoria di questa mattina in via Carducci, in pieno centro a Trieste. Sono almeno otto le persone rimaste ferite e una è grave. E, come riporta Il Piccolo, i responsabili della sparatoria sono stati fermati intorno alle 9 in zona Lisert, poco prima di imboccare l’autostrada A4, dove due uomini erano ancora armati e hanno tentato di sparare per resistere alla cattura.

Trieste, spari in pieno centro: sei feriti, presi i responsabili della sparatoria

Secondo quanto si è appreso i colpi di arma da fuoco – almeno dieci – sarebbero stati sparati nei pressi del bar Carducci, probabilmente come conseguenza di una lite scaturita da questioni di lavoro. Dopo urla e grida, la rissa sarebbe degenerata a colpi di mazze sprangate e colpi di pistola. Sarebbero stati coinvolti due gruppi di operai di nazionalità kosovara e albanese.

Spari in centro a Trieste, le ambulanze portano via i feriti

«Ho sentito un gran trambusto, ma in un primo momento non avevo capito cosa stesse succedendo. Persone si rincorrevano e all’apparenza sembrava che fosse un gioco tra di loro. Poi ho visto un’altra persona a terra, che aveva perso i sensi e ho realizzato quanto stava accadendo». Descrive così una barista gli attimi concitati di questa mattina con la sparatoria in centro a Trieste. Il locale dove lavora si trova esattamente di fronte al luogo in cui è avvenuta la vicenda.