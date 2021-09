Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 settembre: 5315 nuovi casi, 49 decessi. Indice di positività al 2 per cento

Sono 5315 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 6.157 del giorno precedente. Le vittime sono 49 (mentre il dato precedente era 56). Il totale dei decessi sale dunque a 129.515. Sono stati 259.756 in totale i tamponi effettuati (molecolari e antigenici), circa 71594 inpiù rispetto ai 331.350 del giorno precedente. Il tasso di positività è del 2 per cento, in lieve crescita rispetto all’1,9 per cento del dato precedente.

Attualmente sono 4.216 i pazienti ricoverati con sintomi, 572 in terapia intensiva. Da ieri sono guarite altre 5.602 persone, dato che porta il totale a 4.305.223 da inizio pandemia.

L'unità di crisi regionale del Piemonte ha registrato oggi 173 nuovi casi di Covid, l'1,1% sui 16.169 tamponi diagnostici processati (12.101 antigenici), con una quota del 39,3% di asintomatici. E stato comunicato un decesso, relativo ai giorni precedenti, che porta il totale da inizio pandemia a 11.724. I ricoverati in terapia intensiva sono 22 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 164 (+5). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.680, i nuovi guariti 161.

Liguria

Ci sono 109 nuovi casi di covid in Liguria, emersi dopo 2.347 tamponi molecolari e 3.677 test antigenici rapidi. Il totale dei positivi si riduce di 89 unità a 3.058. Risalgono di misura i ricoverati, oggi sono 80, con 8 persone in terapia intensiva (ieri erano 10). Nessun nuovo decesso. Rispetto al luogo del contagio sono stati registrati a Imperia (Asl 1) 16 casi, a Savona (Asl 2) 23 casi, a Genova (Asl 3) 41 casi, a Chiavari 10 in Asl 4 e 19 a La Spezia in Asl 5. Rispetto al piano vaccinale sono state somministrate 2.022.711 dosi, pari all'88% delle 2.291.894 dosi consegnate. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 1.067 vaccini Comirnaty e Moderna (797.982 le seconde dosi di vaccini mRna dall'inizio). 1 vaccino AstraZeneca o Johnson (con 142.628 seconde dosi di vaccini a vettore virale). Sono quindi 1.068 i vaccini fatti in Liguria nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della campagna vaccinale 940.610 liguri hanno ricevuto due dosi di vaccino.

Lombardia

Sono 404 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Lombardia nelle ultime 24 ore su 55.235 tamponi. Due i morti in più per un totale di 33.933 dall'inizio della pandemia. In aumento i ricoveri: 365 pazienti nei reparti ordinari (+13) e un letto occupato in più in terapia intensiva dove ci sono ora 58 lombardi

Veneto

Resta sempre alto il conteggio quotidiano di nuovi casi Covid in Veneto. Sono 573 i positivi scoperti nelle ultime 24 ore con i tamponi (ieri erano stati 645), per un totale di infetti che dall'inizio dell'epidemia raggiunge 458.193. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registrano anche due vittime per un dato complessivo di .11.700 decessi. Tornano a crescere gli attuali positivi, 13.210 (+244), e sale anche il dato dei ricoveri ospedalieri in area non critica, 227 (+7). In calo invece i ricoverati in terapia intensiva, 49 (-2).

Trentino

E' sostanzialmente stabile la situazione contagi in Trentino: oggi 25 nuovi casi e ricoveri fermi a quota diciotto. La fascia più a rischio continua ad essere quella dei giovanissimi: 3 casi tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 1 anche nella fascia sotto i 2 anni. Per quanto riguarda l'andamento della campagna vaccinale, stamattina le somministrazioni sono arrivate a 697.891 di cui 319.211 seconde dosi.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi (tra cui 9 migranti/richiedenti asilo a Trieste) con una percentuale di positività del 4,26%. Sono inoltre 4.829 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,12%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 89 anni del territorio di Pordenone. Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 43 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Complessivamente i decessi ammontano a 3.805, con la seguente suddivisione territoriale: 815 a Trieste, 2.018 a Udine, 678 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 106.249, i clinicamente guariti 96 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.315. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati complessivamente 111.523 contagi con la seguente suddivisione territoriale: 22.307 a Trieste, 51.791 a Udine, 22.430 a Pordenone, 13.450 a Gorizia e 1.545 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un infermiere dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di un operatore nel territorio di Udine. Infine, sono stati registrati due casi positivi al rientro dall'estero (Marocco e Burkina Faso).

Alto Adige

Alla vigilia dell'inizio del nuovo anno scolastico in Alto Adige si torna a morire di coronavirus e sono in crescita i ricoveri in ospedale. I nuovi casi di Covid-19 sono 80 su 7.062 tamponi processati nella giornata di ieri e una persona e' deceduta aggiornando a 1.186 il numero delle vittime dall'11 marzo 2020, giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. I pazienti ricoverati in ospedale sono 34 (5 in piu' di ieri), 28 nei normali reparti (+3) e 6 in terapia intensiva (+2). In aumento anche i pazienti covid in isolamento, 14, presso le strutture appositamente allestite di Colle Isarco e Sarnes. Le nuove positivita' sono 49 su 522 tamponi molecolari esaminati e 31 su 6.540 test antigenici effettuati. Sui 235.628 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.955 sono risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono 27.335. I guariti totali sono 75.232 e le persone in quarantena sono 1.605.

Emilia Romagna

Quasi cinquecento nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna e altri sette morti, tra cui un 45enne del Cesenate, a quanto pare non vaccinato. I contagi attivi diminuiscono, anche per la crescita dei guariti e i ricoveri restano sostanzialmente stabili. Secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione, i nuovi positivi sono 497, su 24.234 tamponi, età media 35,1 anni. 194 asintomatici. Nelle province al primo posto c'è Parma con 72 nuovi casi, poi Reggio Emilia (70), mentre Bologna segna 60 contagi più dieci dell'Imolese. I guariti sono 1.539 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 385.576. I casi attivi sono 15.589 (-1.049), il 97,2% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 51 (+2), 391 quelli negli altri reparti Covid (-5). Dei sette decessi, due sono in provincia di Parma (un uomo di 59 anni e una donna di 82), uno in provincia di Reggio Emilia (una donna di 83 anni), tre in provincia di Bologna (due donne, di 59 e 78 anni, e un uomo di 92) e uno in provincia di Forlì-Cesena, secondo il Corriere di Romagna non vaccinato. Si avvicina il traguardo di sei milioni di dosi di vaccino dall'inizio della campagna: alle 14 ne sono state somministrate complessivamente 5.973.091, 2.787.721 sono le persone che hanno completato il ciclo.

Abruzzo

Oggi in Abruzzo 101 nuovi positivi (di eta' compresa tra 2 e 94 anni), eseguiti 2819 tamponi molecolari e 7512 test antigenici, 1 deceduto, 74765 guariti (invariato), 2293 attualmente positivi (+100), 83 ricoverati in area medica (invariato), 5 in terapia intensiva (-1), 2205 in isolamento domiciliare (+101). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (31), Chieti (6), Pescara (18), Teramo (44), fuori regione o con residenza in accertamento (2). Lo comunica la Regione Abruzzo.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 139 nuovi casi di 'Covid-19', il 3,5% rispetto ai 3.935 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato dell'11,4% con 171 casi su 1.499 tamponi); per il quinto giorno consecutivo è sceso il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora è a 68,06 (ieri era a 68,60). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 111.392. Gli ultimi casi sono stati individuati 14 in provincia di Ancona, 30 in provincia di Macerata, 44 in quella di Pesaro-Urbino, 25 nel Fermano, 16 nel Piceno e 10 fuori regione. Questi casi comprendono 25 soggetti sintomatici, 39 contatti stretti con positivi, 46 contatti domestici, 2 rilevati in ambienti di lavoro, 4 in ambienti di socialità e 2 extra-regione; 21 casi sono oggetto di approfondimento epidemiologico. Dall'inizio della crisi pandemica sono stati individuati 24.937 casi in provincia di Pesaro-Urbino, 34.723 in provincia di Ancona, 23.399 in quella di Macerata, 11.348 nel Fermano e 12.287 nel Piceno; inoltre, sono 4.698 i casi che si riferiscono a residenti fuori regione.

Sono 82 i pazienti 'Covid-19' assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 2 più di ieri, e 6 nei pronto soccorso (-4), in attesa di un posto nei reparti 'Covid-19'. Nelle terapie intensive ci sono 22 pazienti: 11 a Pesaro, 5 a Torrette, 1 a Macerata, 2 a Fermo e 3 a San Benedetto del Tronto; ci sono 8 pazienti ricoverati nella semi-intensiva di Pesaro (-1), 3 a Macerata (+1), 7 a Civitanova Marche e 1 a San Benedetto del Tronto. Nei reparti non intensivi sono in 41 (+1): 5 al Covid di Pesaro (+1), 18 a malattie infettive a Torrette, 6 al covid di Jesi e 12 a malattie infettive di Fermo. Sono 43 gli ospiti nella Rsa di Campofilone (Fermo). Nelle Marche ci sono anche 3.424 persone in isolamento domiciliare (+20), mentre sono diventati complessivamente 104.834 i dimessi-guariti (+116). Nelle ultime 24 ore c'è stata una nuova vittima correlata al 'Covid-19': una donna di 73 anni di Macerata, con patologie pregresse, ricoverata all'ospedale di San Benedetto del Tronto. Il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è salito a 3.052 morti, 1.713 uomini e 1.339 donne. In provincia di Pesaro-Urbino sono morte finora 986 persone, in provincia di Ancona 972, 518 in quella di Macerata, 293 nel Fermano e 247 nel Piceno; tra le vittime ci sono anche 36 persone decedute negli ospedali delle Marche, ma non residenti nella regione.

Umbria

Ancora in leggero aumento i ricoveri per Covid negli ospedali umbri: sono 55 (due in più di sabato e quattro in più di venerdì), sette dei quali (uno in meno rispetto a ieri) in terapia intensiva. Secondo i dati della Regione aggiornati al 5 settembre, nelle ultime 24 ore non si registrano decessi e sono 102 i guariti (59.164 in tutto dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi scendono di una unità e sono oggi 1.674. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 5.577 test antigenici e 1.726 tamponi molecolari. I nuovi casi di positività accertati sono 101.

Toscana

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 557 su 18.089 test di cui 9.140 tamponi molecolari e 8.949 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,08% (9,5% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. Rispetto a ieri i contagi sono in aumento, a fronte di un numero inferiore di test, con un tasso di positività in crescita: nel precedente report i casi erano 491 su 19.442 test e un'incidenza di positivi pari al 2,53% (8,8% sulle prime diagnosi). I 557 nuovi casi - età media 36 anni - portano a 273.991 i contagi da inizio pandemia. Purtroppo si registrano altri 3 decessi - 2 uomini e una donna con un'età media di 73,3 anni, residente nelle province di Prato, Pisa e Arezzo - che portano il totale a 7.031. I ricoverati sono 450, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 58 in terapia intensiva, 1 in meno. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 256.008 (93,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.952, +0,7% rispetto a ieri. Complessivamente, 10.502 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (86 in più rispetto a ieri, più 0,8%). Sono 12.417 (122 in più rispetto a ieri, più 1%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra rispetto a ieri 170 casi in più, Prato 62, Pistoia 63, Massa Carrara 27, Lucca 38, Pisa 41, Livorno 44, Arezzo 58, Siena 28, Grosseto 26.

Lazio

Oggi su circa 6mila tamponi molecolari nel Lazio e oltre 11mila test antigenici per un totale di quasi 17mila test, si registrano 417 nuovi casi positivi (+13), 2 i decessi (-6), 449 i ricoverati (+1), 63 le terapie intensive (-2) e 561 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 232. Lo rende noto l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Così ripartiti i casi sul territorio: nella Asl Roma 1 sono 77 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e nessun decesso. Nella Asl Roma 2, invece, 117 nuovi casi da ieri e nessun decesso. Nella Asl Roma 3 sono 38 i nuovi casi e anche qui nessun decesso. Nella Asl Roma 4 27 nuovi casi e 1 decesso, nella Asl Roma 5 25 nuovi casi e 1 decesso. Nella Asl Roma 6 sono 35 nuovi casi e nessun decesso. Nelle province si registrano 98 nuovi casi, alla Asl di Frosinone si registrano 23 nuovi casi e nessun decesso. Nella Asl di Latina si registrano 28 nuovi casi e nessun decesso. Alla Asl di Rieti si registrano 24 nuovi casi e nessun decesso. Infine nella Asl di Viterbo sono 23 i nuovi casi e anche qui nessun decesso.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.262 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 156 casi positivi: 37 in provincia di Bari, 51 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 7 in provincia di Brindisi, 15 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Inoltre non sono stati registrati decessi. Attualmente sono 4.318 le persone positive, 226 sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 264.783 a fronte di 3.356.534 test eseguiti, 253.743 sono le persone guarite e 6.722 quelle decedute

Calabria

Sono 264 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.472 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati effettuati 1.101.860 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 79.228 (ieri erano 78.964). Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 7,85% al 7,60%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.333 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 72.653 (+155 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 189 (+1 rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 5.242 (+107).

Sicilia

Resta ancora sopra quota mille il dato dei nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Oggi sono 1.024 contro i 1.200 registrati ieri. Sale a quota 6.445 il totale dei morti, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, in cui si specifica che la Regione riferisce che "i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti 4 ieri, 5 venerdì scorso e 1 il 2 settembre".

Sardegna

In Sardegna si registrano oggi 144 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.178 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.543 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (2 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 231 (2 in meno rispetto a ieri). 6.455 sono i casi di isolamento domiciliare (99 in meno rispetto a ieri). Si registrano 3 decessi: una donna di 49 anni e un uomo di 69 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 79 residente nella Provincia di Nuoro.