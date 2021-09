Covid, il bollettino in Italia del 6 settembre: 3.361 casi, 52 decessi

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 3.361, contro i 5.315 di ieri (ma in questo caso pesano i minori tamponi del lunedì) e soprattutto i 4.257 di lunedì scorso, segno di un trend discendente su base settimanale che prosegue da 7 giorni.

*** Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

I tamponi sono 134.393, 125 mila in meno rispetto a ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 2% al 2,5%. I decessi sono 52 (ieri 49), per un totale di 129.567 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In lieve calo le terapie intensive, due in meno (ieri +3) con 32 ingressi del giorno, e sono 570 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 86 unità (ieri +12), 4.302 in tutto.

I dati regione per regione: Piemonte

Negli ospedali del Piemonte, nei reparti diversi dalla terapia intensiva, ci sono oggi 22 ricoverati in più per Covid, l'aumento giornaliero più consistente dell'estate. Il totale passa a 186, mentre scende a 21, con il -1 registrato oggi, il dato complessivo nelle terapie intensive. Il bollettino dell'Unità di crisi regionale non riporta alcun decesso, mentre i nuovi contagi sono 99, con una quota dello 0,7% di positivi, sui 14.857 tamponi diagnostici processati (11.843 antigenici). La quota di positivi asintomatici è del 49,5%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.628, i nuovi guariti 130.

Lombardia

Sono 404 i nuovi casi di Covid-19 emersi in Lombardia nelle ultime 24 ore su 55.235 tamponi. Due i morti in più per un totale di 33.933 dall'inizio della pandemia. In aumento i ricoveri: 365 pazienti nei reparti ordinari (+13) e un letto occupato in più in terapia intensiva dove ci sono ora 58 lombardi. Secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, sono 115 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Milano. Poi si contano 61 contagi a Brescia, 49 in provincia di Monza e Brianza, 42 a Bergamo, 29 a Como, 19 a Pavia, 13 a Mantova, 12 a Varese, 11 a Cremona, 10 a Lodi, 8 a Sondrio e 7 a Lecco.

Liguria

Sono 52 i nuovi casi di positività registrati nell'ultimo report diffuso da Regione Liguria: nelle ultime 24 ore effettuati 1.204 tamponi molecolari, 997 antigenici rapidi. Sono 83 i pazienti ricoverati, 3 in più di ieri. Di questi, 9 sono in terapia intensiva. Il bollettino riporta un nuovo decesso: sono 4.387 le vittime da inizio emergenza. Dei 2.291.893 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 2.028.282, ovvero l'88%.

Valle D’Aosta

Nessun caso è emerso nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, dove il totale dei positivi è di 12.034. Non si sono registrati morti nell'ultimo giorno, per cui il dato complessivo dei decessi resta a quota 473. I guariti sono 2 in più, cioè 11.466 da inizio pandemia. I tamponi effettuati sono stati 70, ovvero 170.431 dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono al momento 95, così distribuiti: 94 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato all'ospedale Parini di Aosta. Lo riporta il bollettino della Regione.

Emilia-Romagna

Quasi cinquecento nuovi casi in Emilia-Romagna e altri sette morti, tra cui un 45enne del Cesenate, a quanto pare non vaccinato. I contagi attivi diminuiscono, anche per la crescita dei guariti e i ricoveri restano sostanzialmente stabili. Secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione, i nuovi positivi sono 497, su 24.234 tamponi, età media 35,1 anni. Sono 194 gli asintomatici. Nelle province al primo posto c'è Parma con 72 nuovi casi, poi Reggio Emilia (70), mentre Bologna segna 60 contagi più dieci dell'Imolese. I guariti sono 1.539 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 385.576. I casi attivi sono 15.589 (-1.049), il 97,2% in isolamento a casa. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 51 (+2), 391 quelli negli altri reparti Covid.

Veneto

Salgono ancora, in maniera più lieve per il fine settimana, i dati della pandemia in Veneto: il bollettino regionale segnala 274 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con il totale a 458.467, e un decesso, con il totale a 11.701. Crescono anche gli attuali malati, 13.242, 32 in più nelle ultime 24 ore. Cresce anche l'incidenza dei casi sui tamponi, pari al 2,1%, con 13.024 test effettuati, di cui 5.488 molecolari e 7.536 antigenici. Crescono leggermente infine i dati ospedalieri, con 233 ricoverati in area non critica (+6) e 52 (+3) in terapia intensiva.

Friuli-Venezia Giulia

Sono 35 le nuove positività, pari all'1,90% su un totale di 1.840 test e tamponi. Non si registrano decessi. Nel dettaglio, su 1.144 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,80%. Sono inoltre 696 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 3 casi (0,43%). Restano 15 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 48 (+5) gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Trentino-Alto Adige

Un decesso e 17 nuovi contagi oggi in Trentino. Scendono a 17 i ricoverati in ospedale dopo la dimissione di ieri. Sul fronte dei nuovi positivi ci sono 4 casi tra under 19: 1 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni, 1 tra 14-19 anni. La campagna vaccinale ha invece toccato quota 700mila somministrazioni di cui 320.318 sono seconde dosi. Per il secondo giorno consecutivo, il bollettino Covid registra in Alto Adige una vittima. Il totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale così a 1.187. Le nuove infezioni accertate sono 31, comunque superiori alle persone dichiarate guarite, che sono 24. I pazienti ricoverati sono 31: sono aumentati di uno rispetto ad ieri quelli assistiti in terapia, che ora sono 7, mentre sono diminuiti di 4 quelli curati nei normali reparti ospedalieri che ora sono 24. Altri 14 pazienti sono in isolamento sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.601, mentre i guariti totali sono 75.256.

Toscana

I nuovi casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 557 su 18.089 test di cui 9.140 tamponi molecolari e 8.949 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,08% (9,5% sulle prime diagnosi). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana. Rispetto a ieri i contagi sono in aumento, a fronte di un numero inferiore di test, con un tasso di positività in crescita: nel precedente report i casi erano 491 su 19.442 test e un'incidenza di positivi pari al 2,53% (8,8% sulle prime diagnosi). I 557 nuovi casi - età media 36 anni - portano a 273.991 i contagi da inizio pandemia. Purtroppo si registrano altri 3 decessi che portano il totale a 7.031. I ricoverati sono 450, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 58 in terapia intensiva, 1 in meno. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 256.008 (93,4% dei casi totali).

Umbria

Sono 30 i nuovi casi Covid registrati in Umbria nelle ultime 24 ore per un totale di 60.525 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Nessun decesso nello stesso arco temporale per un totale di 1.426: 49 i ricoveri in reparto ordinario e 4 in terapia intensiva con nessun nuovo ingresso.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 49 nuovi casi, il 7,8% rispetto ai 631 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 3,5% con 139 casi su 3.935 tamponi); dopo 5 giorni in frenata, è lievemente salito il tasso di incidenza cumulativo su 100 mila abitanti ed ora è a 68,26 (ieri era a 68,06). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 111.441.

Lazio

Oggi nel Lazio "su oltre 7 mila tamponi nel Lazio e oltre 16 mila test antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 404 nuovi casi positivi (-26), sono 43 i casi in meno rispetto a sabato 28 agosto, 8 i decessi (stabili) compresi i recuperi, 448 i ricoverati (+2), 65 le terapie intensive (-2) e 921 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,7%. I casi a Roma città sono a quota 204". Lo evidenzia l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Abruzzo

Sono 4 i nuovi casi positivi registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 79.591. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2534 (si tratta di un 83enne della provincia di Teramo). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2183 (-110 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 493 tamponi molecolari (1.346.777 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 1.307 test antigenici (728.552). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.22%.

Molise

Sostanzialmente stabile il numero dei contagi nell'ultima settimana in Molise mentre sale quello dei ricoverati. Negli ultimi sette giorni i nuovi casi in regione sono stati 109 contro i 11 della settimana precedente. Il tasso di positività però è in calo e passa dal 4,5% di lunedì scorso al 3,9% di oggi (2744 i tamponi effettuati). Sale leggermente il numero degli attualmente positivi che sono ora 258 contro i 243 di lunedì scorso. In ospedale sono ora 13 i pazienti ricoverati mentre una settimana fa erano 8. Resta comunque vuota la terapia intensiva e nella settimana non si sono registrati decessi.

Campania

Dati in chiaroscuro sul fronte in Campania: nel bollettino di oggi cala l'incidenza nonostante il ridotto numero di tamponi domenicali, si allenta la pressione sugli ospedali ma per il secondo giorno consecutivo si contano 11 nuove vittime, di cui ben nove nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti. I contagi censiti nel bollettino dell'Unità di crisi sono 192 su 10.248 test: l'incidenza è dell'1,87%, contro il 2,18 del giorno precedente. L'occupazione delle terapie intensive scende a quota 28 (-3), quella delle degenze a 351 (-18).

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 7.946 test per l'infezione da Covid-19 e 122 casi positivi: 10 in provincia di Bari, 2 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, nessuno in provincia di Brindisi, 35 in provincia di Foggia, 70 in provincia di Lecce, uno in provincia di Taranto, un residente fuori regione e 3 di provincia in via di definizione. Inoltre sono stati registrati 2 decessi. Attualmente sono 4.297 le persone positive, 228 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.

Basilicata

Trentotto dei 1.093 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale nel bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia, che registra anche 50 ricoverati in ospedale (tre sono in terapia intensiva). In due giorni sono guarite altre 48 persone: in isolamento domiciliare vi sono 1.312 contagiati.

Calabria

Sono 117 i nuovi positivi in Calabria per effetto del numero ridotto di tamponi effettuati nel fine settimana, 1.826 contro i 3.472 del giorno precedente, con il tasso di positività che scende così dal 7,6 al 6,41%. In realtà, il totale dei nuovi positivi di oggi è 121 ma l'incremento, è spiegato nel bollettino della Protezione civile regionale, risulta essere di 117 in quanto a seguito di un nuovo conteggio dei dati comunicati al Ministero della Salute, il totale dei casi confermati della settimana 30 agosto - 5 settembre è pari a 1.900 anziché 1.904. Quattro le vittime nelle ultime 24 ore con il totale che arriva a 1.337. In aumento (+2), per effetto del saldo tra dimissioni e nuovi ingressi, il numero dei ricoverati in area medica (178), mentre resta stabile a 13 quello dei ricoverati in terapia intensiva.

Sicilia

Resta ancora sopra quota mille il dato dei nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Oggi sono 1.024 contro i 1.200 registrati ieri. Sale a quota 6.445 il totale dei morti, secondo quanto riporta il bollettino del ministero della Salute, in cui si specifica che la Regione riferisce che «i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti 4 ieri, 5 venerdì scorso e 1 il 2 settembre».

Sardegna

Contagi in calo ma altri tre decessi e ricoveri in crescita nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi accertati di positività sono in tutto 123 sulla base di 1.326 persone testate. Complessivamente, fra molecolari e antigenici, sono stati processati 1.862 tamponi. Il tasso di positività sale al 6,6 per cento. Le vittime sono un uomo di 64 anni e due donne di 83 e 98, tutti residenti nella provincia del Sud Sardegna. Cresce la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (+1), quelli in area medica 235 (+4). Infine, sono 6.305 (-150) le persone attualmente in isolamento domiciliare.