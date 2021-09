Covid, il Cile autorizza il vaccino cinese per i bambini di 6 anni: già immunizzati 13 milioni di abitanti

Il Paese sudamericano aveva dato il via libera a Pfizer per gli over 12, ma la spina dorsale del sua campagna è formata dal siero arrivato da Pechino

Via libera ai vaccini per i bambini di età superiore ai 6 anni. Lo hanno deciso le autorità sanitarie del Cile che hanno autorizzato l’uso del siero prodotto dalla cinese SinovacBiotech: in questo modo, il Paese sudamericano allarga la campagna vaccinale includendo anche i bambini di sei anni. Prima dell’estate, il Cile aveva già approvato l’uso del vaccino Pfizer Inc/BioNTech per i giovani sopra i 12 anni, con 654.053 ragazzi che hanno ricevuto almeno una dose da maggio.

Il vaccino cinese, però, è ha costituito la vera spina dorsale della campagna cilena che ha registrato 13 milioni di abitanti (su 19) completamente vaccinati e fronte di 19,49 milion di dosi di Sinovac iniettate.

«Questa è un’ottima notizia per i bambini in età scolare e per quelli che non erano inclusi nei precedenti piani di vaccinazione», ha detto il ministro della salute Enrique Paris. Cinque degli esperti del comitato di valutazione convocato dall’Istituto di sanità pubblica (Isp) hanno votato a favore della somministrazione del vaccino ai bambini di età superiore ai 6 anni, mentre due hanno votato a favore solo per quelli di almeno di 12 anni e uno si espresso contrariamente all’uso del vaccino nei bambini.