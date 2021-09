Israele, raro intervento separa due gemelline siamesi: erano unite per la testa

Due gemelline di un anno, nate unite dietro la testa, si sono potute guardare per la prima volta dopo aver subito un raro intervento chirurgico di separazione in Israele. L’operazione, durata 12 ore al Soroka Medical Center nella città di Beersheba la scorsa settimana, ha richiesto mesi di preparazione e ha incluso gli innesti di cuoio capelluto per entrambe le bimbe, coinvolgendo decine di esperti anche stranieri. Le gemelline si stanno riprendendo bene: «Respirano e mangiano da sole», ha detto Eldad Silberstein, capo del dipartimento di chirurgia plastica di Soroka, a Channel 12. È la prima volta che un’operazione del genere, condotta solo 20 volte in tutto il mondo, viene eseguita in Israele. Mesi prima dell’intervento, nelle loro teste sono stati inseriti sacchetti gonfiabili di silicone e periodicamente espansi per allungare la pelle che è stata poi utilizzata per richiudere dopo la ricostruzione dei rispettivi crani. «Con nostra grande gioia, tutto è andato come speravamo», ha affermato Mickey Gideon, il capo neurochirurgo del Soroka.