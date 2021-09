Arriva “bolawrap”, la pistola lancia-laccio alternativa al taser: i primi a usarla saranno i vigili di Genova

La polizia locale di Genova sarà la prima in Italia a testare l'efficacia il 'bolawrap', un laccio in grado di immobilizzare, senza provocare danni fisici. Non si tratta di un'arma, ma un dispositivo di contenimento 'da remoto', formato da un laccio in kevlar, una fibra sintetica dotata di grande resistenza meccanica alla trazione, che viene lanciato sulle gambe o il tronco del soggetto. L'effetto è quello di una legatura efficace, che impedisce qualsiasi ulteriore movimento. Il dispositivo ha all'estremità del cavo due ancorette che si attaccano agli indumenti: più la persona si muove più la corda si stringe grazie ai due ganci. Il tutto avviene da remoto. È un laser a guidare la mira di chi lo lancia, grazie alla carica di una cartuccia a salve, che garantisce la sua proiezione alla velocità di oltre 150 metri al secondo e a una distanza che varia tra i tre e i sette metri. Lo scopo è quindi quello di bloccare fisicamente l'eventuale azione pericolosa del soggetto oppure di impedirne la fuga.

Come funziona il "Bolawrap", il laccio in grado di immobilizzare le persone in dotazione alla polizia locale di Genova

L'assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale ha commentato: «L'obiettivo dell'avvio dei test per l'adozione di questo nuovo strumento non-lethal, già in uso negli Stati Uniti è evitare l'utilizzo del taser che risulta comunque rischioso. Lo scopo del periodo di prova è capire se funziona e se serve alle esigenze di proporzionalità dell'intervento. La politica del Corpo è mantenersi al passo dei più moderni ritrovati tecnologici per aiutare il lavoro degli agenti nel controllo del territorio e, nello stesso tempo, assicurare l'incolumità delle persone». Mentre il comandante della polizia locale di Genova Gianluca Giurato ha commentato: «Non è un'arma, ma una risorsa in più per i nostri operatori della sicurezza. È del tutto evidente come i nostri agenti non possano essere lasciati a gestire scenari complessi privi di idonei strumenti di tutela, propria e altrui. Questa nuova tecnologia è un sistema originale a bassissimo rischio di lesioni per bloccare a distanza soggetti potenzialmente pericolosi. Dopo il periodo di prova ne valuteremo l'efficacia». L'Italia è la 44esima nazione al mondo ad importare e valutare il dispositivo, già in funzione in alcuni Paesi.

Particolare del laccio in fibra sintetica che viene sparato a lunga distanza

Il periodo di valutazione sul campo coinvolgerà agenti del reparto sicurezza urbana e del pronto intervento, qualora necessario per il trattamento sanitario obbligatorio. Il personale è stato appositamente formato con lezioni teoriche e pratiche dai tecnici dell'azienda, che importa i dispositivi dagli Stati Uniti. Proprio dai gruppi di attivisi per i diritti umani degli Stati Uniti, in cui il bolawrap è in dotazione già da anni, si è aggiunta una prospettiva controversa su questo nuovo equipaggiamento, che sarà buona prassi considerare, al netto delle evidenti differenze di contesto, anche in Italia.

Nel 2019, circa 200 ufficiali di polizia del dipartimento di Los Angeles vennero addestrati all’utilizzo di quello che, secondo alcuni, sarebbe stata una versione meno violenta del taser già comunemente in uso negli degli Stati Uniti. In quell’occasione, molti attivisti sollevarono dubbi circa la rischiosità dello strumento. In un’intervista rilasciata alla Bbc, il ricercatore di Human Rights Watch John Raphling, dichiarò che la diffusione dei bolawraps tra le forze di polizia avrebbe potuto condurre ad abusi: «Questo tipo di strumenti creano l’illusione che la polizia si converta all’uso di strumenti meno offensivi, quando in realtà ogni nuovo strumento non letale resta un strumento in più in mano alle forze dell’ordine».