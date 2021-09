Scuola: “Nel 2030 il 20% dei giovani tra i 14 e i 24 anni non saprà leggere”

L’allarme di Save the Children: «In Italia il rischio per l'educazione è altissimo, soprattutto per i bambini che hanno subito le conseguenze della crisi causata dal Covid»

Tra le varie conseguenze del Covid-19 ci sono anche quelle sociali ed educative. Save The Children, nel suo nuovo rapporto «Build Forward Better», ha fatto presente che tra i 10 e i 16 milioni di bambini rischiano di non tornare mai più a scuola, costretti al lavoro minorile o ai matrimoni precoci. «A questi si aggiungono anche i 258 milioni di bambini in tutto il mondo che già prima della pandemia non avevano accesso all’istruzione» si legge nel comunicato ufficiale.

****Iscriviti alla newsletter Speciale coronavirus

Un rischio che coinvolge anche l’Italia, che dopo un anno e mezzo di didattica a distanza, ha fatto registrare una grave perdita di apprendimento, con una «dispersione implicita» che sale di 2,5 punti nella media nazionale, con grosse disparità territoriali e una drammatica ricaduta sul Mezzogiorno.

Sono milioni i bambini ancora impossibilitati ad andare a scuola a causa delle misure di sicurezza per il Covid-19. In Italia, la percentuale di studenti che non raggiungono livelli sufficienti sia in italiano che in matematica e inglese alla fine del percorso di istruzione, è aumentata dal 7 al 9,5% su base nazionale. Il divario territoriale resta purtroppo altissimo: nel Nord solo il 2,6%, al Centro l'8,8% e nel Mezzogiorno il 14,8% (oltre 1 studente su 7).

Leggi anche Scuola, Bianchi: “Sospenderemo il personale docente senza Green Pass. Non metteremo a rischio gli studenti”

«In Italia il rischio per l'educazione è altissimo, soprattutto per le bambine e i bambini che hanno maggiormente subito le conseguenze della crisi socioeconomica causata dal Covid», afferma Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia.

Nel Sud del paese, quasi un terzo degli studenti – il 31% – abbandona la scuola senza un diploma o finisce il percorso scolastico senza acquisire le competenze di base minime. «È indispensabile, con l'avvio del nuovo anno scolastico, intervenire in modo deciso per porre un argine al drammatico aumento delle disuguaglianze educative verificatosi con la pandemia. A partire dalla composizione stessa delle classi, dove occorre evitare il riproporsi di ogni forma di segregazione formativa - ai danni degli studenti più svantaggiati - e il sovraffollamento» spiega Raffaela Milano, Direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save the Children.

Aumentano anche i Neet e diminuiscono le speranze di vita

Dopo alcuni anni di diminuzione, torna a crescere anche la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano (Neet). Lo ha rilevato l'Istat nel suo aggiornamento annuale del sistema di indicatori del Benessere equo e sostenibile dei territori. La responsabilità è della pandemia che ha fatto crescere la quota a livello nazionale di 1,1 punti raggiungendo il 23,3%. Il trend, in questo caso, è accentuato al Nord (16,8%; +2,3 punti) e al Centro (19,9%; +1,8 punti). Il Mezzogiorno, registra invece una contrazione modesta (-0,4 punti), ma resta comunque su livelli molto più alti rispetto alle altre zone del paese. Inoltre, nel 2020 la diffusione della pandemia da Covid-19 e il forte aumento del rischio di mortalità che ne è derivato ha interrotto la crescita della speranza di vita alla nascita che aveva caratterizzato il trend fino al 2019, facendo registrare, rispetto all'anno precedente, una contrazione pari a 1,2 anni.

La situazione nel mondo

Tra le cause più diffuse che minano l’educazione dei bambini ci sono la crisi climatica, gli sfollamenti, la carenza di vaccini contro il Covid-19 e la mancanza di connessione digitale. Secondo Save The Children, sono 48 i Paesi particolarmente a rischio e si prevede che «nel 2030, il 20% dei giovani tra i 14 e 24 anni e il 30% degli adulti non sapranno leggere».

E le ragazze saranno le più penalizzate: «Ben 9 milioni di bambine che dovrebbero frequentare la scuola primaria probabilmente non vi accederanno mai, contro i 3 milioni di coetanei maschi nella stessa situazione». In definitiva, «a causa della pandemia di Covid-19 il numero di bambini il cui apprendimento è peggiorato potrebbe aumentare di altri 72 milioni».