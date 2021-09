Milano, grattacielo in fiamme: la Procura sequestra la Torre dei Moro

La Procura di Milano ha disposto il sequestro della Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani che ha preso fuoco il 29 agosto scorso, e dell'area circostante per verificare la «pericolosità» della struttura, anche perché dalle valutazioni dei vigili del fuoco, che sono ancora in corso, non si può escludere il rischio di crolli.

La Torre, realizzata nel 2011,era già di fatto sotto sequestro, ma oggi la Procura ha firmato il provvedimento. Intanto, le indagini per disastro colposo proseguono. Gli inquirenti si stanno concentrando sull'innesco del rogo, partito da un appartamento al 15esimo piano per una «causa accidentale». Tra le ipotesi è stata esclusa quella del cortocircuito, dato che il proprietario dell'abitazione e suo figlio hanno messo a verbale che la corrente elettrica era staccata.

Ora si stanno facendo accertamenti sull'ipotesi dell'effetto lente, che si verifa quando i raggi solari vengono riflessi da una bottiglia e incendiano un rifiuto. Non ci sono certezze, ma è un'ipotesi che viene presa in considerazione.

Continuano anche gli accertamenti sui materiali usati per costruire il rivestimento esterno a forma di vela che ha preso fuoco in pochi minuti, perché fatto di pannelli altamente infiammabili. La Aza Aghito Zambonini, che ha realizzato quella facciata, ha voluto precisare di non aver prodotto i pannelli esterni, ma di averli acquistati dalla società produttrice Alucoil s.a.u. di Burgos (Spagna). Rivestimenti che «erano integralmente conformi alle specifiche tecniche del progetto e alle normative vigenti nel 2009»,

Le indagini, coordinate dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzzella, vanno avanti con l'analisi di tutti i documenti acquisiti finora in relazione alle falle nella sicurezza, soprattutto sui materiali infiammabili usati per il rivestimento esterno.

Nel frattempo, il Comune di Milano «sta aiutando le famiglie che hanno perso tutto e da oggi le stiamo ricevendo a piccoli gruppi per vedere come aiutarli a trovare una sistemazione per i prossimi anni». Lo ha spiegato l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, parlando delle famiglie sfollate. «Oggi stanno in hotel ma prevediamo che la torre necessiti di anni, per cui avranno bisogno di una casa per tre o quattro anni e la soluzione non deve essere la prima che capita» ha aggiunto.