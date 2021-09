Catania, uccide la moglie prima dell’udienza di separazione: poi tenta il suicidio

A poco più di due settimane dell’omicidio della giovane Vanessa Zappalà da parte del suo ex fidanzato poi morto suicida, nel Catanese un’altra donna è stata uccisa dall’ex compagno che ha poi tentato di suicidarsi. E’ accaduto stamattina a Bronte, il paese alle falde dell’Etna famoso per il suo «oro verde», il pistacchio. La vittima, Ada Rotini, aveva 46 anni ed era originaria di Noto, nel Siracusano; a Bronte, dove viveva da anni con la famiglia, faceva la badante. L’assassino è il marito, Filippo Asero, di un anno più anziano, dal quale la donna stava per separarsi legalmente dopo una separazione di fatto avvenuta già diversi mesi fa. Pare che proprio oggi fosse in programma un’udienza davanti al giudice.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la donna si stava recando in casa dell’anziano di cui si prendeva cura, abitazione che si trova nella stessa via e a poca distanza dalla casa di famiglia della vittima e dove ormai viveva solo il marito: via Boscia, enlla parte Sud Est di Bronte. Il delitto è avvenuto in strada. La donna è stata sgozzata. Nel tentativo della donna di difendersi, ci sarebbe stata anche una colluttazione e l’anziano uomo che la vittima assisteva è rimasto ferito leggermente a un braccio. Subito dopo, l’ex marito si è piantato il coltello all’addome per tentare di togliersi la vita. La donna è morta sul colpo, l’assassino è stato invece trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania ancora con il coltello conficcato nell’addome ed è stato sottoposto a un’operazione chirurgica d’urgenza. E’ grave. L’anziano è stato ricoverato per accertamenti nell’ospedale di Bronte.

Ada Rotini era madre di due figli adolescenti avuti con l’uomo che oggi l’ha uccisa. L’omicida una ventina d’anni fa era stato coinvolto in un omicidio maturato in ambienti di spaccio della droga; prima condannato all’ergastolo, era stato poi prosciolto da ogni accusa e assolto in appello.