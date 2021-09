Sassari, tenta di uccidere la compagna e poi si suicida: la donna operata, nella notte, è in fin di vita

Si è trascinata per metri da sola, a terra, ferita con due colpi d’arma da fuoco. Emergono nuovi particolari sulla vicenda che ieri sera ha scosso il piccolo comune di Sennori, in provincia di Sassari. Piera Muresu, 48 anni, è stata vittima di un tentato omicidio, presumibilmente da parte del compagno, Adriano Piroddu. Il 42enne poco dopo si è tolto la vita impiccandosi nel garage di casa.

Secondo le ultime ricostruzioni, i due si sarebbero recati in macchina nella campagna del paese, ed è qui che si è consumato il dramma: l’uomo, forse dopo un litigio, avrebbe estratto una pistola di piccolo calibro esplodendo due colpi, che hanno raggiunto Muresu al collo e a una scapola. Piroddu avrebbe poi caricato la donna nella sua auto, per portarla in paese, dove l’ha lasciata in fin di vita nei pressi della sua abitazione.

La donna ha lottato ed è riuscita a trascinarsi fino a un centro sportivo, dove ha chiesto soccorso a una postazione del 118. Lì gli operatori l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Sassari, dove nella notte ha superato un delicato intervento chirurgico. Al momento si trova ricoverata nel reparto rianimazione.

Piroddu, invece, una volta abbandonata la compagna in terra, si è recato presso il garage della sua abitazione in via Carducci dove si è tolto la vita.

I carabinieri della stazione di Porto Torres sono al lavoro per trovare l’arma del delitto e tentare di ricostruire le cause del folle gesto.