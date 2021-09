Messa: “La pandemia? Fare di tutto perché non accada mai più”

«Dobbiamo fare di tutto perché non succeda mai più». Così la ministra dell'Università e Ricerca Scientifica, Maria Cristina Messa, stigmatizza la drammaticità della pandemia ricordando i decessi e le sofferenze che sono stati conseguenza del Sars-Cov2.

Parlando al «Festival della Salute» promosso dal Gruppo Gedi e in diretta streaming sui siti di Stampa e Repubblica, Messa ha ricordato: «Noi come medici eravamo nel centro della pandemia, tra Bergamo e la Lombardia, eravamo all'epicentro della tragedia e dobbiamo ricordare gli appelli disperati dei medici, dei rianimatori, degli infettivologi, di chi non ce la faceva più ad arginare l'ondata di ricoveri e morti».

«Quello che come medico ho vissuto é stato anche non poter curare gli altri pazienti. Ecco questo é un altro aspetto per dire «Mai più» ha commentato ancora Messa. «Ora dobbiamo uscire da questa pandemia, come ha detto il premier, ed il mio compito è stato aiutare la campagna vaccinale, anche imporre il Green Pass nelle università» ha proseguito la ministra.

«Da medico il mio parere personale é favorevole al vaccino obbligatorio. Però credo che prima di arrivarci, dobbiamo fare di tutto per convincere la gente in maniera volontaria perché quello che si ottiene per via volontaria é molto piu duraturo». Ha aggiunto.

«L'Università é il luogo del confronto ma c'é anche un dovere istituzionale di tutela della salute». E’ stato infine il commento della ministra sulle proteste di un gruppo di professori per l'introduzione del Green Pass obbligatorio nelle università. E poi alla domanda del perché ci sia una continua fuga di cervelli dal nostro paese ha risposto «il fenomeno della 'fuga dei cervelli' italiani "si argina dando ai ricercatori stipendi adeguati, stipendi più alti».